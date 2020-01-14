«Знаю, часто возникают споры с правительством…»: Путин отдал контроль над нацпроектами Кудрину

Президент РФ Владимир Путин поручил Счетной палате контролировать исполнение национальных проектов. Об этом он заявил сегодня на встрече с главой ведомства Алексеем Кудриным.

«Мы с Вами регулярно встречаемся, обсуждаем вопросы, которые представляют очень большой интерес и являются вопросами большой государственной важности. Очень рассчитываю, как мы с Вами и договаривались, что Счетная палата будет даже несколько шире смотреть на проблемы, которыми вы занимаетесь, а именно в данной конкретной ситуации будет заниматься еще и контролем над исполнением национальных проектов», – цитирует слова президента пресс-служба Кремля.

При этом Путин подчеркнул, что знает, какие дискуссии сейчас идут вокруг нацпроектов. «Знаю, в этой связи часто возникают споры и с правительством, и с некоторыми уважаемыми экспертами. На мой взгляд, это абсолютно естественный процесс, без которого невозможно искать и находить нужные решения», – отметил глава государства.

Напомним, очередные национальные проекты федерального масштаба были приняты в России в 2018 году и рассчитаны до 2024 года. Они разработаны по трём направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост».

В 2019 году в медийном пространстве стали появляться заявления о провальности нацпроектов. Сам Кудрин на Петербургском экономическом форуме заявлял, что выполнение нацпроектов не приводит к достижению национальных целей и экономическому росту.

В ноябре 2019 года Генпрокурор России Юрий Чайка также заявил о проблемах в реализации нацпроектов и выявлении 2,5 тысячи фактов нарушений. «Наибольшее число – при реализации нацпроектов «Демография», «Здравоохранение», «Образование», «Жильё», «Городская среда». По нацпроекту «Цифровая экономика» освоено лишь 15% из 108 миллиардов рублей, выделенных на этот год. По национальному проекту «Экология» израсходована лишь четвертая часть», – констатировал он.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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