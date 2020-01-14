«Не будет мирного транзита власти». Зюганов снова настаивает на встрече с Путиным

Россия не может рассчитывать на мирный транзит власти, если правительство РФ не изменит проводимый в стране социально-экономический курс, который ведет к дальнейшем обнищанию населения страны. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выступая сегодня на пленарном заседании Госдумы.

«Курс, который проводило правительство в последний год, полностью провален», – констатировал политик, подчеркнув, что продолжение этого курса означает, что в России «не будет мирного спокойного перехода и транзита власти».

Как считает Зюганов, в результате колоссального раскола в обществе стал невозможен экономический прорыв, о необходимости которого говорил ранее президент РФ Владимир Путин. «Один процент самых ушлых захватил 60% всех богатств страны. Пять главных олигархов получили дополнительно 27 млрд долларов – это больше, чем все граждане РФ вложили в качестве сбережений», – сказал лидер КПРФ.

«Обнищание продолжается в массовом порядке, у половины граждан есть деньги только на плохую еду и паршивую одежду», – возмущенно заявил Зюганов. По его словам, на этом фоне не вызывает удивления то, что 53% молодежи хотят уехать из России, не видя для себя никакой перспективы.

«Русские не могут жить без духовности, коллективизма. А нам навязывают бандитский олигархический капитализм», – указал Зюганов, отметив, что россиян «засовывают в долговую яму, в зиндан»: в среднем каждая семья за последний год взяла новый кредит на 50 тыс рублей. «А кредиты берут, чтобы прокормить семью», – пояснил он.

При этом, как обратил внимание лидер КПРФ, из экономики оказался изъят триллион рублей, который, по заключению Счетной палаты, чиновники не смогли освоить по расходным статьям бюджета. Но при этом даже достигнутые кабинетом министров цели вызывают сомнения: так, указал Зюганов, инфляцию в стране по официальным данным удалось удержать на уровне 3-4%. Однако продовольствие и товары первой необходимости подорожали больше всего – в результате тот же новогодний стол, что в прошлом году, в конце 2019-го обошелся россиянам на 16% дороже. Серьезно подорожали гречка, хлеб.

«И налоги. Я еще раз повторяю – что бы ни делали, и кому ни объясняли, если в цене товара 64% налогов и 10% зарплаты, вы не сможете ни развивать [экономику], ни покупать. На каком языке объяснять партии власти, что это должно быть пересмотрено?», – поинтересовался он, подчеркнув, что «надо убедить президента проявить волю».

«Я настаиваю – [Владимир] Жириновский, [Сергей] Миронов, [Сергей] Неверов поддерживают – давайте встретимся с президентом, и обсудим эту систему, – сказал Зюганов о предстоящих выборах и транзите власти. – Там сидят новые люди, которые хотят угробить стабильность. Понарезали уже 10 партий».

Возмущение лидера КПРФ вызвало и электронное голосование, которое предполагается внедрить на выборах в Госдуму-2021. «В Москве пытались проверить, как идет электронное голосование – избили того, кто пытался это сделать», – отметил Зюганов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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