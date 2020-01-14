«Никаких иллюзий»: Россия на пороге серьезного кризиса

Россия оказалась на пороге серьезного кризиса. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента. При этом он подчеркнул, что от завтрашнего послания президента РФ Владимира Путина депутаты ждут новых предложений по преодолению демографической катастрофы, позитивных изменений в пенсионном обеспечении граждан и борьбе с бедностью.

В своем выступлении депутат напомнил «известную всем программу «2020», в соответствии с которой с 1 января 2020 года в ней стране наступило процветание». «В «Российской газете», официальном печатном органе правительства, были намечены такие параметры, как средняя заработная плата по стране в 2 тысячи 700 долларов, это 170 тысяч по современному курсу, – отметил Шеин. – Средняя пенсия в три прожиточных минимума – 30 тысяч рублей. И доля среднего класса не менее, чем 50% от населения страны, чего к слову нет даже в Западной Европе». Между тем, как констатировал парламентарий, реальность оказалось другой: средняя зарплата в 40 тысяч рублей, доля среднего класса около 7%, а пенсии «в стране начали вообще потихонечку отменять».

Как считает Шеин, в таком бедственном положении не стоит винить западные антироссийские санкции, поскольку с этой же думской трибуны ранее председатель правительства Дмитрий Медведев заверял, что Россия повернет санкции в свою пользу. «И мы слышим мантру, что для того, чтобы повысить доходы населения, необходимо, чтобы у нас развивалась экономика, – указал депутат. – Все с точностью до наоборот, и об этом говорят даже российские миллиардеры. Две недели назад номер 51 в списке «Форбс» Азар Агаларов сказал, что единственным источником развития экономики может быть рост доходов населения РФ».

Парламентарий обратил внимание, что на экспорт Россия отправляет лес, зерно и металлопрокат, а продукция отечественного производства «может быть воспринята как конкурентная только на российском рынке». «А здесь у народа денег нет. У людей объем кредитов в среднем на семью на прошлое лето составил 240 тысяч рублей, а средний банковский вклад составил 35 тысяч. Это значит полное отсутствие подушки безопасности», – констатировал Шеин.

Вместе с тем, как отметил депутат, четверть своих доходов российская семья сейчас тратит на обслуживание кредитов, и перекредитоваться в банках сейчас уже не получается. 60% заемщиков получили от банков отказ. «Это значит, что страна стоит на пороге серьезного социального кризиса и кризиса доходов», – подчеркнул Шеин.

Впрочем, как уточнил парламентарий, «иногда у правительства возникают какие-то проблески» – речь идет о предложении главы Минэкономразвития РФ Дмитрия Орешкина отказаться от взимания налога на доходы с тех, у кого эти доходы ниже прожиточного минимума. «Мы ждем этой позиции в завтрашнем выступлении президента», – отметил «эсер».

В то же время Шеин обратил внимание, что демографическая катастрофа уже произошла – население России в 2019 году убавилось 320 тысяч человек. Процесс вымирания происходит в 69 регионах страны, и «он идет по нарастающей». «Можно сколько угодно рассказывать и про последствия Великой Отечественной войны, реформ 90-х лет – но когда писалась стратегия «2020», все знали и про войну и реформы Ельцина, но там говорилось, что население будет расти», – указал он.

«В целом же, предваряя завтрашнее послание президента, хочу сказать: страна устала работать на олигархию бесплатно, и никаких иллюзий в отношении правительства – включая, кстати, я подозреваю, и всех присутствующих в этом зале – давно уже не питают. Нам нужен тотальный левый социальный разворот, – заявил Шеин. – И экономика огромной, богатой страны с талантливыми людьми и богатейшими ресурсами должна работать именно на народ».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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