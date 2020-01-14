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Вторник, 14 января 2020, 17:08 мск

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«Дело Голунова»: журналист наконец-то признан потерпевшим

Журналист Иван Голунов, который стал широко известен после скандала с подброшенными ему наркотиками, признан потерпевшим в деле о превышении полномочий полицейскими. Об этом сам Голунов сообщил в своем телеграм-канале.

«Звонил следователь. Сообщил, что меня признали потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Теперь нужно как-то скромно отметить день рождения, чтобы на следующий день к 10 утра прийти на допрос в Следственный комитет», – уточнил он.

Как сообщал «Новый День», накануне Голунов получил от Следственного комитета уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, причастных к его задержанию, по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. На следующий день пресс-служба столичного ГУ МВД сообщила, что у него нашли наркотики при себе и дома, после чего журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. 8 июня он был помещен под домашний арест. 11 июня министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил, что его уголовное преследование прекращено за непричастностью к преступлению, а дело о наркотиках было передано в СКР. Однако в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.

В связи с задержанием Голунова от должностей были отстраненны высокопоставленные полицейские. Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к задержанию, были уволены.

В ноябре на заседании Басманного суда стало известно, что «дело Голунова», в рамках которого был задержан журналист, засекречено.

В декабре президент РФ Владимир Путин сообщил, что уголовное дело в отношении сотрудников полиции, связанных с «делом Голунова», уже возбуждено и пять сотрудников МВД в рамках этой истории отстранены от работы и уволены из органов внутренних дел.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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