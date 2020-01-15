СКР завершил расследование дела о преступном сообществе в Росэнергобанке

Следственный комитет завершил расследование уголовного дело о преступном сообществе во входившем ранее в первую сотню российских банков Росэнергобанке (КБ «РЭБ»). Об этом в интервью ТАСС сообщил и. о. руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов.

«В настоящее время завершено расследование многоэпизодного мошенничества с использованием московской кредитной организации КБ «РЭБ», – сказал он. По данным следствия, «лица, обладающие знаниями в банковском деле, объединились в преступное сообщество в целях хищения крупных сумм». Стрижов уточнил, что члены ОПГ приобрели банк через фиктивные компании у фактического собственника и бенефициара после того, как у банка появилась скрытая «финансовая дыра» более чем на 20 млрд рублей за счет ранее выданных заведомо невозвратных кредитов.

При этом, как считают следователи, новые владельцы для своей безопасности не хотели становиться публичными лицами, не приобретали акции банка в личную собственность, общались лишь с ограниченным кругом участников преступного сообщества, не оформлялись в штат банка и не наделялись служебными полномочиями, но получили право доступа ко всем внутренним документам деятельности кредитной организации. При этом на руководящие должности в подразделения банка были назначены номинальные лица, в том числе ранее судимые и не имеющие постоянного источника дохода.

«Данные лица при трудоустройстве представили поддельные паспорта на чужие имена со вклеенными фотографиями. Номинальных руководителей перевезли в Москву из различных регионов России, разместили в специально арендованном жилье, им была предоставлена одежда строгого стиля, соответствующая статусу руководящих работников банка, и осуществлялся контроль за их ежедневным посещением рабочих мест для создания видимости работы», – отметил и.о. главы столичного управления Следственного комитета.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.20

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