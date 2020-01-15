Контракт на 11,4 млрд: «КАМАЗ» поставит в Москву 200 электробусов с гирляндами, флагами и сувенирами

«КАМАЗ» выиграл очередной тендер на поставку в Москву 200 электробусов. Городскому бюджету поставка обойдется почти в 11,4 млрд рублей – в эту сумму входит также сервисное обслуживание. В целом за 2019 год «КАМАЗ» сумел выиграть в шести аукционах «Мосгортранса» и подписал контракты на общую сумму в 29 млрд 483 млн 311 тысяч рублей.

Как следует из конкурсной документации на сайте госзакупок, за 11 млрд 384,8 млн рублей «КАМАЗ» поставит Москве 200 электробусов по цене 56,9 млн рублей за штуку, и будет осуществлять их сервисное обслуживание на протяжении 15 лет. Аукцион прошел 13 января, на него была подана единственная заявка. «КАМАЗ» согласился поставить технику по заявленной «Мосгортрансом» начальной цене.

Согласно техническому заданию, гарантийный срок на электробусы должен составлять не менее четырех лет, а вместимость должна быть не менее 85 человек с 30 креслами для пассажиров. На левом борту электробуса поставщик должен разместить герб Москвы, на правом – логотип «Мосгортранса». «Освещение должно быть полностью светодиодным, распределено равномерно по длине салона и визуально объединено в световые линии, – говорится в техзадании. – Наличие визуально определимых разрывов источников света по длине световых линий не допускается. (…) Должна быть предусмотрена косвенная светодиодная подсветка пола синего цвета по периметру кузова, включающаяся одновременно с основным освещением салона».

Каждый электробус должен быть укомплектован автономным дизельным отопителем, который включается при температуре на улице ниже ноля градусов. Топливный бак должен быть рассчитан на объем дизтоплива для работы системы в течение 20 часов.

Помимо обязательных аптечки и огнетушителей, каждый электробус должен быть укомплектован двумя комплектами флагов РФ, города Москвы и ФГУП «Мосгортранс».

Кроме того, 20 электробусов должны быть с «комплектом элементов светового декорирования» – речь идет о сетке гирлянд, которая должна покрывать полностью борта кузова за исключением колес и дверей.

На каждый из 200 электробусов поставщик должен предоставить 100 сувенирных моделей этого вида транспорта, изготовленных из гипоаллергенного металла и упакованных в индивидуальные пакеты.

Предполагается, что электробусы привезут в Москву несколькими партиями с 1 февраля по 31 августа. Общий срок действия контракта установлен до 31 июля 2035 года.

Ранее в 2019 году «Мосгортранс» заключил с «КАМАЗ» еще пять контрактов на поставку и обслуживание пассажирского транспорта. В частности, 2,5 млрд рублей заказчик заплатит за услуги по сервисному обслуживанию и ремонту 376 городских низкопольных автобусов, еще 6,5 млрд рублей – за 511 дизельных автобусов, и 4,8 млрд рублей – за 342 низкопольных автобусов, при этом сумма последнего контракта возросла почти на 10% по сравнению с начальной ценой, объявленной «Мосгортрансом».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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