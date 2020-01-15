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Среда, 15 января 2020, 13:47 мск

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«Это не канцтовары»: Путин сделал выговор правительству за кризис с льготными лекарствами

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин потребовал от правительства решить проблему с льготным обеспечением населения лекарствами, а также поставками зарубежных препаратов, которые жизненно необходимы, но пока не зарегистрированы в стране. Об этом глава государства заявил в послании Федеральному Собранию.

«В прошлом году в ряде регионов были перебои с поставками лекарств, потому что закупки были фактически сорваны, – подчеркнул Путин. – И многие чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о закупке канцтоваров – «не беда, объявим новые конкурсы». Но люди оставались без крайне важных, подчас жизненно необходимых лекарств. Обращаю внимание – такие ситуации не должны более никогда повторяться».

Президент подчеркнул, что с 2020 года должен заработать единый регистр получателей препаратов, которые предоставляются льготникам бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной программе. «Чтобы путаницы здесь больше не было», – потребовал Путин.

Кроме того, глава государства сообщил, что принято законодательное решение, которое позволит ввозить в страну отдельные препараты, которые пока не зарегистрированы. «Я прошу правительство в кратчайшие сроки так отладить эту работу, чтобы родители больных детей больше не оказывались в безвыходной ситуации, когда нужные лекарства невозможно легально достать», – потребовал Путин, подчеркнув, что с этого года будет серьезно усилен и контроль качестве медицинских препаратов, производимых в России. Это касается не только фармпредприятий, но и аптечных сетей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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