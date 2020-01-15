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Среда, 15 января 2020, 19:03 мск

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Медведев не вернется в правительство: для экс-премьера создадут новую должность

Экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев получит новое назначение вне кабинета министров. Президент РФ Владимир Путин решил ввести пост заместителя председателя Совета безопасности России и предложить эту должность бывшему премьеру. Об этом глава государства сообщил на встрече с членами правительства.

«Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории. Считаю возможным и сделаю это в ближайшее время – введу должность зампредседателя Совета безопасности», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.

«Если потребуется внести изменения в действующий закон, в нормативную базу, то готов буду это сделать в ближайшее время и буду просить депутатов также поддержать. Надо просто, чтобы юристы дали соответствующие оценки», – уточнил глава государства.

В ответ Медведев сказал: «Спасибо».

Ранее 15 января правительство ушло в отставку. Медведев объявил об этом и сослался на 117-ю статью Конституции. Он добавил, что дальнейшие кадровые решения по правительству будет принимать глава государства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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