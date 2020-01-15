В Госдуме назвали возможных кандидатов на пост главы правительства РФ

Претендентами на пост главы российского правительства могут являться председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, ушедший в отставку первый вице-премьер Антон Силуанов и гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Об этом заявили лидеры «Справедливой России» и ЛДПР Сергей Миронов и Владимир Жириновский.

В частности, как считает Миронов, «кандидатура Кудрина более чем уместна, потому что после ухода с высоких постов и до назначения в Счетную палату он многое посмотрел, многое для себя понял». «Он (Кудрин) понял, что без подъема платежеспособности населения в РФ ничего не будет», – цитирует лидера «эсеров» «Интерфакс».

Главный либерат-демократ страны со своей стороны отметил журналистам, что среди возможных претендентов на пост премьер-министра, внесение кандидатуры которого ожидают в Госдуме, могут быть первый заместитель председателя правительства, министр финансов Антон Силуанов или гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Может быть тот же Силуанов, он был первым вице-премьером. Может быть это будет Чемезов, он занимался нашими технологиями», – сказал Жириновский журналистам.

Жириновский не исключил, что на пост премьера может претендовать один из губернаторов, «который себя хорошо проявил». При этом лидер ЛДПР ожидает кадровых изменений в составе правительства, в том числе в силовом блоке.

Комментируя возможные кадровые перестановке в кабинете министров, лидер КПРФ Геннадий Зюганов со своей стороны заявил о необходимости дискуссии. «Сейчас надо проконсультироваться и найти хороших руководителей, если нам опять предложат Алексея Кудрина – это будет самый плохой вариант», – сказало он. Зюганов полагает, что «эта кандидатура абсолютно на премьерство не подходит, нужны люди, которые умеют работать». «Такие люди есть. Мы свои кандидатуры озвучим», – уточнил глава компартии.

Ранее сегодня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече президента РФ Владимира Путина с членами кабмина заявил, что правительство подает в отставку. По его словам, в послании главы государства Федеральному собранию был «обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию РФ», что предполагает и изменения в кабинете министров.

Путин со своей стороны сообщил, что Медведеву будет предложена новая должность вне правительства – заместителя председателя Совета безопасности России. При этом глава государства попросил министров продолжить работу в качестве и.о.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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