Путин назвал своего кандидата на пост главы правительства РФ

Президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру на пост председателя правительства РФ. Глава государства намерен назначить на должность премьера руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

Президент провел рабочую встречу с Мишустиным, предложил ему занять должность председателя правительства и заручился его согласием, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Как уточнила пресс-служба Госдумы, кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра РФ нижняя палата российского парламента рассмотрит на пленарном заседании 16 января.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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