Конституционная реформа и отставка правительства РФ: Путин начал «операцию спасения» элиты

Объявленная конституционная реформа и внезапная отставка правительства РФ может свидетельствовать о начале «операции спасения» российской элиты. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, руководитель Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. В то же время эксперт прогнозирует, что глубоких изменений для России такая трансформация вряд ли принесет, но можно ожидать крупных межэлитных конфликтов.

«Это как кубик Рубика – был один кубик, сейчас ему изменили цвет, стороны, гамма поменялась – и вот вроде как мы видим уже некое новое состояние. Эта матрица как была носителем интересов той группы лиц, так ею и останется. Элита начала операцию спасения», – пояснил Неживой.

По его мнению, новые инициативы главы государства, как и отставка кабинета министров, напрямую связаны с реальной кризисной ситуацией в стране, которая уже близка к катастрофе. Собеседник агентства предположил, что власть замерила реальную социологию по регионам, где «платежи за ЖКХ и налоги уже выше зарплаты». «Я думаю, что ситуация близка к катастрофе, из-за чего мы сейчас и получили такое заявление в послании [о социальных выплатах] и резкую отставку правительства, потому что дальше сидеть и ждать нельзя было», – считает Неживой.

«Когда нам Росстат объявляет, что доходы россиян выросли, а Орешкин выходит и начинает нести бред по поводу того, что у нас экономическое благополучие, это уже даже не королевство кривых зеркал, это похоже уже на Кащенко или «Канатчикову дачу», – охарактеризовал эксперт ситуацию.

В то же время, по его оценке, нынешние события отчасти напоминают трансформацию российской власти в 1999 году. «Сейчас настало время примерно таких же действий. Потому что иначе это кончится катастрофой – и оно уже катилось к катастрофе. Но я думаю, мы еще все равно увидим межэлитные конфликты, когда они выйдут за грань дозволенного и договоренностей о некоей круговой поруке», – отметил Неживой.

«Посмотрите, до чего в последнее время докатилась ситуация – люди вторая нефть, до такого маразма рассуждений, настолько конфликтующих со здравым смыслом, докатились члены этого правительства, – напомнил собеседник агентства о возмутивших россиян заявлениях чиновников. – Эти люди живут совершенно в другом измерении, для них не существует населения – существуют они и интересы кланов, которые они представляют».

Вместе с тем политолог обратил внимание, что ушедшее в отставку правительство в последнее годы проводило крайне непопулярный курс. «То, что делало правительство Медведева в последнее время, и то, что прозвучало сегодня в послании [президента Путина] – это совершенно разные полюса. Оптимизация медицины, сокращение социальной сферы, уничтожение образования, науки, как и фактическое падение авторитета власти и института президентства – это все на совести этих ребят», – подчеркнул Неживой.

Тем не менее, власти не признали свой провал, формально отставка правительства связана с анонсированными изменениями в структуре государственной власти, о которых сегодня сказал глава государства в послании Федеральному собранию. «Я думаю, правительство Медведева ушло не потому, что оно полностью обанкротилось, а потому, что структура власти меняется, и на фоне этих структурных изменений правительство в любом случае должно уйти, – пояснил Неживой. – Посмотрим, насколько обновится его состав. Изменения в Конституцию необходимы безусловно, но как власть их будет делать – это тоже вопрос очень интересный».

При этом, как ожидает политолог, изменения в правительстве вряд ли будут носить кардинальный характер. «Это как кубик Рубика – был один кубик, сейчас изменили цвет, сторону, гамма поменялась – вроде как мы видим новое некое состояние, – пояснил он. – Но вот у нас ситуацию со спортом кто довел до того, что мы лишились всех международных соревнований? Г-н Мутко. А г-н Мутко сейчас рулит строительным комплексом, и никто не вспоминает, что именно он несет прямую ответ ответственность за то, что произошло с российским спортом. И вся проблема именно в этом. Сейчас просто произойдет некая трансформация, и будут те же самые лица – но в другой комбинации. Это басня Крылова про квартет. Вопрос в том, что «как друзья вы ни садитесь, вы в музыканты не годитесь».

Как считает Неживой, фактически с уходом этого состава правительства «матрица перестроилась определенным образом», однако «эта матрица как была носителем интересов той группы лиц, так оно и останется».

В то же время политолог обратил внимание, что в послании президента фактически заложена угроза элите: в свете предложения президента РФ о запрете высшим федеральным чиновникам, депутатам, сенаторам и судьям иметь виды на жительство в других государствах – «практически вся Госдума и Совет Федерации, эти все люди подлежат люстрации, как и все наше правительство». «То, что произошло, показывает, что там осталась какая-то трезвомыслящая часть, которая поняла, что надо кубик Рубика крутить, иначе через некоторое время все рассыплется в руках», – подытожил Неживой.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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