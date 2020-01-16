«Единая Россия» не стала отправлять Медведева в отставку с партийной должности

Дмитрий Медведев, объявивший накануне об отставке с поста председателя правительства РФ, останется председателем «Единой России». Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак. Он подчеркнул, что новая должность Медведева не помешает ему занимать партийный пост.

«Должность заместителя председателя Совета безопасности не предусматривает никаких законодательных ограничений в части совмещения с должностью председателя политической партии, – цитирует Турчака официальный сайт «ЕР». – Поэтому Дмитрий Анатольевич Медведев остался председателем «Единой России».

Как сообщал «Новый День», накануне после оглашения послания президента РФ Федеральному собранию, где было объявлено о масштабной конституционной реформе, премьер Медведев объявил об отставке правительства страны в полном составе. Глава государства подписал соответствующий указ и в тот же день объявил, что в России будет введена новая должность – заместителя председателя Совета безопасности, которую и займет отставной глава кабинета министров.

Накануне вечером стало известно, что президент в качестве кандидата на кресло председателя правительства выдвинул главного налоговика страны Михаила Мишустина. Сегодня утром Мишустин встретился в Госдуме с главами партийных фракций, и получил поддержку от «Единой России».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.20

Гидрометцентр посулил россиянам холодный февраль. / «Три сестры» – МХАТ имени Горького возвращает великий спектакль зрителю. / Мишустин анонсировал изменения в составе правительства. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»