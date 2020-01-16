Анонимные «минеры» продолжают терроризировать Москву и Петербург

В Москве и Санкт-Петербурге вновь активизировались анонимные «минеры». Сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в суды, детские сады и школы, передает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник.

В пресс-службе Мосгорсуда подтвердили, что поступили угрозы в адрес Мещанского, Басманного, Тверского, Хамовнического, Щербинского, Савеловского и Зюзинского судов. На момент разговора с представителем Мосгорсуда, Тверской, Басманный и Мещанский суды уже вернулись к работе.

Об эвакуациях в связи с угрозами о минировании сообщила и объединенная пресс-служба судов Петербурга. По ее сведениям, проверки прошли примерно в десяти районных судах.

Волна лжеминирований проходит в Москве и Петербурге с 28 ноября, угрозы поступают почти каждый будний день. По оценке источников «Интерфакса», с начала года из-за лжеминирований в столице было эвакуировано порядка 70 000 человек, с конца ноября – около 1,2 млн.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.01.20

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