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Четверг, 16 января 2020, 17:48 мск

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Путин утвердил рокировку Мишустина и Медведева

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначениях экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина и бывшего премьера Дмитрия Медведева, объявившего накануне об отставке правительства РФ.

Как сообщила пресс-служба Кремля, один из документов, который вступает в силу с момента подписания, касается утверждения Мишустина на посту главы кабинета министров, другой – о назначении экс-премьера на должность заместителя председателя Совета Безопасности России.

Ранее сегодня Госдума большинством голосов одобрила назначение Мишустина на пост премьер-министра. Никто из депутатов не высказался против.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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