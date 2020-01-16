Кремль обвел россиян вокруг пальца: Медведев остается главным кандидатом на пост президента-2024

Российская политическая элита весьма цинично решила проблему транзита власти. Вместо реальных преобразований, обществу предложена формальная трансформация структуры управления государством, которая фактически не изменят расстановку сил – после конституционный реформы президент РФ Владимир Путин сохранит лидерскую позицию, а сложивший с себя полномочия премьера Дмитрий Медведев по-прежнему претендует после 2024 года на пост главы государства. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали известные политические эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве.

В частности, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов обратил внимание, что Путин в своем вчерашнем послании Федеральному собранию дал ясно понять, что не планирует переизбираться на пост президента в 2024 году. По мнению эксперта, это связано с желанием «действовать в соответствии с законом». «У меня нет никаких сомнений, что он (Путин) не будет президентом. Это будет противоречить его представлениям», – сказал Минтусов.

В то же время, как считает эксперт, это не значит, что действующий глава государства намерен покинуть большую политику и позицию лидера страны после 2024 года. «Кем он будет – председателем Совбеза или Госсовета – это тактический вопрос. Я думаю, что он сам решение еще не принял, и в зависимости от этого решения будут технические проблемы решаться. Если он сочтет, что сопредседателем Совбеза быть более удобно, значит – этому органу власти будет создаваться правовая среда», – предположил Минтусов.

Глава «Левада-центра» Лев Гудков со своей стороны согласился, что речь в большей степени идет о «смене декораций». «Это подготовка к тому, что Путин не будет избираться на следующий президентский срок. Готовится какой-то другой надведомственный орган государственной власти, который пока не предусматривает Конституция. Но важно, что планируется, что именно он (Путин) будет центром власти», – подчеркнул Гудков.

Как полагает социолог и историк Павел Кудюкин, в данном случае речь идет о «сохранении власти в соответствии с формулой – «менять для того, чтобы ничего не изменилось». При этом эксперт отметил, что послание Путина Федеральному собранию в определенной степени закрыло тему транзита на неопределенный срок.

«В России нельзя отвлекаться от контекста. Контекст заставляет критически отнестись к прочтению послания. Мы знаем, что Путин, как старый спецслужбист, никогда не говорит всей правды. Всегда нужно искать второе дно… Меняться система будет, но не для того, чтобы передать власть. Про транзит в ближайшее время говорить не придется. Проблема транзита может возникнуть в двух ситуациях: физический уход, либо катастрофическая ситуация, которая заставит начать серьезно пересматривать политическую систему. Тенденция казахстанского образца – вывести Путина на уровень независимый от выборов, независимый от расклада политических сил», – сказал он.

В этой связи Кудюкин обратил внимание, что стоит вопрос о создании некого органа, стоящего над ветвями власти. «В какой-то мере, это воспроизводство модели, предложенной еще Сперанским, где над тремя ветвями власти стояла державная власть государя-императора, поддерживаемая Госсоветом, органом, стоящим над всеми тремя ветвями», – напомнил он.

Как считает политолог Виталий Камышев несменяемость российского лидера связана с тем, что страна оказалась приватизирована «определенным кланом». «Надо было решить задачу сохранения Путина у власти – был избран такой путь перегруппировки. Дело в том, что в определенный момент государство приватизировал определённый клан. В какой-то момент этот политический класс понял, что его интересы лучше всего защищает Путин. И они придумали такую конфигурацию», – отметил эксперт.

«Я сторонник версии, то через четыре года, президентом станет вновь Дмитрий Медведев, поскольку только ему доверяет Путин. Медведев повел себя как достойный товарищ. Скорее всего, он будет президентом с несколько ограниченными полномочиями, которые уже намечены. Скорее всего, Путин возглавит Госсовет. Премьерство – нецарское дело. Такая конфигурация сохранит механизм власти», – погалает Камышев.

В этой связи примечательны слова директора Института прикладных политических исследований Игоря Добромелова. «Тот пост, который будет занимать Медведев, фактически, это пост вице-президента. Не стали называть это так, потому что надо было бы вносить изменения в Конституцию. Сработал психологический момент, чтобы не копировать модель Штатов. Это сохраняет за Медведевым очень большое влияние. А если он сохранит пост председателя «ЕР» , а я думаю, он сохранит, в комплексе с руководством правящей партии и увеличением полномочий Госдумы, это более чем серьезный мандат. Это реально второй человек в государстве, это даже не должность премьера», – подчеркнул он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 16.01.20

В «Домодедово» началась прокурорская проверка после экстренной посадки лайнера из Сабетты. / Жириновский – новому премьеру: «Вы же как врач: страна больная – скажите, что может быть вылечите». / Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу в Домодедово. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»