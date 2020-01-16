Россию превратят в «гигантский Парагвай»: эксперты раскрыли суть конституционной реформы

Конституционная реформа, которую накануне анонсировал президент РФ Владимир Путин, была предложена в «заведомо размытом» формате, что может обернуться не движением в сторону укрепления парламентаризма, а усилением централизации власти и превращением страны в «гигантский Парагвай». Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказали известные политические эксперты на пресс-конференции в Москве.

По словам главы «Левада-центра» Льва Гудкова, предложения по изменению Конституции – очень серьезные, но речь идет о продолжении усиления централизованного контроля власти. «Все это в логике того развития, которые мы наблюдаем последнее время», – подчеркнул Гудков.

Он обратил внимание на неясность процедур, которые были анонсированы накануне. «Чрезвычайно много вопросов, они все намерено остались не определены. Вместо референдума предлагается всенародное голосование – вещь, которая абсолютно неопределенна – возможен любой правовой произвол», – считает Гудков.

Социолог обратил внимание, что, согласно Конституции, изменения в Основной закон можно вносить через референдум. «По Конституции его невозможно провести. Референдум должен состояться не позднее лета этого года. Это организационно трудно сделать. Плюс его нужно проводить за год до выборов в Госдуму – куча противоречий», – отметил эксперт.

По его оценке, даже социальные меры, предложенные президентом РФ, необходимы только для того, чтобы незаметно и безболезненно провести изменения в государственной системе. «Я не думаю, что меры сработают, но эффект будет. Это не приведет к улучшению экономической ситуации, но подыграет популистским ожиданиям населения и облегчит возможность проведения всех решений, которые будут поданы в пакете», – уверен Гудков.

Как считает президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов, разговоры об усилении роли парламента действительно преувеличены. «Парламенту бросили не «кость», а «тень кости». Дума будет утверждать министров. А кто их будет предлагать? Логическая гипотеза: наверное, президент поинтересуется у человека, которому будет предлагать пост, о видении относительно кабинета министров. Наверное, президент скажет свою точку зрения. Да, процедура будет реальная, но Дума будет утверждать министров на основе пожеланий. Для идеалистов президент очень внятно сказал, что министров, которые не будут выполнять своих обязательств, президент имеет право отзывать. А чтобы совсем не было иллюзий относительно того, что такое «не выполнять обязательства», он сказал об «утрате доверия», – обратил внимание Минтусов.

«Жириновский в этот момент стал хлопать. Товарищ Володин, естественно, улыбался. Это все – психотерапевтическая процедура, которую президент провел на радость всем тем, кто желает для нашего парламента развития», – добавил эксперт.

Социолог и историк Павел Кудюкин согласился, что неформальные отношения в российской политике значительно снижают важность изменений в системе госуправления. «В традиции российского государства всегда чрезвычайно важную роль играли неформальные институты – не то, что прописано в институтах, а то, что определяется договоренностями внутри элиты, традициями, соотношением сил… Очень многие предложения сформулированы заведомо невнятно, и многое зависит от того, в какие формулировки все это будет воплощено», – отметил он.

С его точки зрения, «сдвиг» в сторону парламентской республики также значительно упирается в то, как пройдут следующие выборы в Госдуму. «Появляются интересы для того, чтобы сделать их еще более управляемыми и зарегулированными, чтобы обеспечить безопасный состав Госдумы», – констатировал он.

По оценкам экспертов, еще одним свидетельством тренда на централизацию власти является включение местного самоуправления в систему органов госвласти. «Один из наиболее важных моментов в послании – ликвидация местного самоуправления. Это усиление вертикали власти сверху вниз. Это влечет усиление произвола и возможное подавление любых актов возмущения, принудительные решения всех социальных конфликтов», – считает Гудков.

Политолог Виталий Камышев со своей стороны высказал мнение, что уничтожение местного самоуправления превратит Россию в «гигантский Парагвай». «Если люди служат государству – это не местное самоуправление. Нет выборов, они получают зарплату – это чиновники. Местное самоуправление – основа жизни государства, воздух. Без него – это мертвое государство, мертвое общество, мертвая страна. Еще недавно я бы сказал, что Россия становится каким-нибудь Ираном, но там общественный подъем. В России такого не наблюдается. Россия – как гигантский Парагвай…» – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

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