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Пятница, 17 января 2020, 11:23 мск

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ЧП в московской коммуналке: три ребенка пострадали в разборках между соседями

В Москве три малолетние девочки были травмированы во время ссоры между соседями в коммунальной квартире. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером в центре Москвы. В результате бытовой ссоры между соседями их дети получили телесные повреждения. Одна из девочек госпитализирована, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. Предполагается, что результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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