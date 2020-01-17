ЧП в московской коммуналке: три ребенка пострадали в разборках между соседями

В Москве три малолетние девочки были травмированы во время ссоры между соседями в коммунальной квартире. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло накануне вечером в центре Москвы. В результате бытовой ссоры между соседями их дети получили телесные повреждения. Одна из девочек госпитализирована, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. Предполагается, что результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.20

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