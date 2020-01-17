В Москве задержана жена «Бога Кузи»: сектанты собирали деньги для «восстановления» храмов на Украине

В Москве сотрудники полиции и ФСБ задержали семерых последователей «Бога Кузи» по подозрению в хищении более 15 млн рублей у россиян. Участники псевдоправославной секты собирали средства якобы на восстановление храмов на юго-востоке Украины.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержанные, по версии следствия, занимались противоправной деятельностью с 2007 по 2015 год и находились в федеральном розыске. Потерпевшими по делу проходят 15 человек, у которых сектанты похитили свыше 15 млн рублей. Сейчас четверо задержанных отпущены под подписку о невыезде, в отношении троих будет избрана мера пресечения.

Сам «бог Кузя», в миру Андрей Попов, был задержан осенью 2015 года. В ноябре 2017-го было закончено предварительное следствие по его уголовному делу, в июле Попов и трое его соучастниц были признаны судом виновными в мошенничестве, а также создании и участии в деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Следователи выяснили, что сектанты под предлогом совершения обрядов и восстановления храмов собирали деньги граждан.

Как уточняет «Лента.ру», одна из задержанных в январе этого года – супруга «бога Кузи» народная артистка России, скрипачка Анастасия Чеботарева. Следователи полагают, что члены секты работали на всевозможных мероприятиях, где просили у граждан деньги на помощь православным юго-востока Украины.

Секту Попов основал еще в 1990-е годы, ее участники собирались в Москве в Большом Кондратьевском переулке. Издание отмечает, что прославился «бог Кузя» из-за своей любви к экзотическим животным и к женщинам – он создал для себя целый гарем. После задержания в 2015 году силовики обыскали квартиры Попова, и нашли там 43 млн рублей, более 100 тыс долларов, специфическую литературу и экзотических животных.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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