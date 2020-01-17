Улыбайтесь, за вами следят: власти Москвы объявили новый тендер на закупку оборудования для системы распознания лиц

Мэрия Москвы готова вложить еще 1,91 млрд рублей в систему видеоконтроля в общественном транспорте. Как пишет газета «Коммерсантъ», тендер на поставку компьютерного оборудования для системы обработки видеоданных «в части транспортного сегмента» уже объявлен.

По данным издания, организатором тендера выступает АО «Электронная Москва», которое принадлежит администрации города. Планируется закупка 454 серверов. В требованиях также указано 50 компьютеров с восемью графическими ускорителями Nvidia Tesla T4, которые обеспечивают производительность до 8 терафлопс, равную мощности 30-40 обычных процессоров. В списке оборудования значится также хранилище данных из 192 дисков общей емкостью почти 1,5 петабайта (1,5 тыс. терабайт). Цена контракта составляет 1,91 млрд рублей. Заявки на участие принимаются до 17 января.

Как сообщал «Новый День», мэрия Москвы сообщила, что в городе заработала система массового распознавания лиц осенью 2017 года. Тогда к ней было подключено более 3000 видеокамер. В ноябре 2019 года власти заказали 258 серверов (с более чем 1,6 тысячи таких же ускорителей) и систему хранения данных емкостью около 9 петабайт для городской «системы видеоаналитики» за 1,2 млрд рублей.

В октябре москвичка Алена Попова подала в суд иск против столичной мэрии с требованием признать незаконным использование технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения. По словам адвоката, по закону о персональных данных сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека отнесены к биометрическим персональным данным, их можно обрабатывать только при наличии согласия в письменной форме – кроме случаев, описанных в законах об обороне, безопасности и противодействии терроризму. По версии истца, мэрия нарушила закон о персональных данных, а также право на частную жизнь – ст. 23 и 24 Конституции России. Шестого ноября стало известно, что суд отклонил иск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.20

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