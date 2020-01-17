Правительство Мишустина: кто из нынешних министров рискует остаться за бортом

Новый состав правительства РФ будет утвержден оперативно, при этом часть министров – не относящихся к «президентсткой» квоте – рискует лишиться своих портфелей. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал политолог, президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. По его оценке, реальная угроза потери позиций существует даже для Антона Силуанова.

«Я думаю, [назначение нового правительства] произойдет достаточно быстро, как и было анонсировано, – отметил Минченко. – Есть устойчивые позиции нескольких министров – на самом деле, странно было бы менять министров по президентской квоте, то есть Шойгу, Лаврова. По Лаврову единственной проблемой может быть его возраст. Понятно, что там есть министры спецпорученцы президента, это, например, Новак, который ведет всю энергетическую проблематику».

Как считает эксперт, фактически угроза нависла над блоком экс-членов правительства, который курировал социальные вопросы. Кроме того, под вопросом из-за допингового скандала, вероятно, оказалось и переназначение экс-главы Минспорта Павла Колобкова.

«Я думаю, что вся «медведевская» квота – люди, которые были ориентированы на Медведева – они все находятся не в самом хорошем положении, – отметил Минченко. – Хотя, опять же, например Чуйченко (и.о. вице-премьера, главы аппарата правительства Константин Чуйченко, – ред.), изначально, будучи медведевским человеком, в последнее время выстроил достаточно плотные отношения и с администрацией президента, и с Совбезом. Поэтому я думаю, что по Чуйченко [вероятность переназначения] 50 на 50».

При этом свои позиции в новом правительстве может утратить Антон Силуанов, которые работал в статусе первого вице-премьера и министра финансов РФ. «Видимо, Силуанов уже не будет первым вице-премьером, потому что это была одна из ключевых фигур правительства Медведева, – пояснил эксперт. – Соответственно, я думаю, что может быть вариант снижения его статуса, например, до сохранения на позиции министра финансов».

Что касается новых фигур в правительстве Мишустина, то собеседник агентства предложил обратить внимание на губернаторский корпус, который может дать «новую волну» – отметив при этом, что вариант подобного гадания на кофейной гуще считает неблагодарным занятием.

Так или иначе, как считает Минченко, новое правительство будет четко ориентировано на выполнение программы президента, достижение национальных целей и реализацию нацпроектов – поэтому направления его работы вполне понятны. В первую очередь, полагает собеседник агентства, внимание кабинета министров будет приковано к выполнению социальных инициатив, прозвучавших в послании главы государства Федеральному собранию.

«Сейчас появилось большое количество новелл, которые никак не проработаны с точки зрения нормативно-правовой базы, – обратил внимание Минченко. – Плюс, есть очень непростая задача – обеспечение всех детей с 1 по 4 класс горячим питанием – это очень большой сложный проект, требующий координации деятельности федеральных, региональных, муниципальных властей».

Как сообщал «Новый День», накануне Государственная дума одобрила предложенную президентом кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Почти сразу же глава государства подписал указ о его назначении.

На встречах с думскими фракциями политических партий, как сообщалось, Мишустин назвал «грустной» ситуацию в сфере здравоохранения – которое курирует и.о. министра Вероника Скворцова. Кроме того, уже на пленарном заседании Думы «единороссы» заявили, что позитивно оценивают работу заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака и Алексея Гордеева.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.01.20

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