«Путина уберут последним…»: в России произошел тихий госпереворот – власть захватила теневая элита

Транзит власти в России состоялся. Как считает известный политолог, директор Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Борис Кагарлицкий, пока администрация президента работала над переходным периодом, рассчитанным на 2026-2028 годы, чиновничья номенклатура из правительства, долгое время остававшаяся в тени, совершила тихий переворот. В интервью РИА «Новый День» эксперт высказал свое видение последних громких политических событий, в том числе какая роль в происходящем отведена экс-премьеру Дмитрию Медведеву и президенту Владимиру Путину.

Страна «влетела в конституционный кризис»

Как считает Кагарлицкий, содержание послания главы государства Федеральному собранию оказалось либо пустым, либо практически невыполнимым в рамках правового поля. «Перемены назрели, но они (политическая элита) сделали все, чтобы содержательные перемены предотвратить. Все то, о чем президент говорил в послании, не имеет отношения к реальным общественным и политическом переменам. Речь идет о том, чтобы попытаться успокоить общественное недовольство с помощью ряда мер демографической политики. Причем, они пытаются выдать социальный кризис за демографический, и все дело свести к вопросу о падающей рождаемости», – подчеркнул политолог.

При этом эксперт обратил внимание, что демография – только часть масштабного кризиса. «Но неплохой демографический пакет ситуацию не изменит, даже в плане рождаемости не даст особых изменений. Сам по себе он довольно хороший, другой вопрос – будет ли он выполнен. Скорее всего, по целому ряду причин – нет», – полагает Кагарлицкий.

По его оценке, для выполнения поставленных главой государства задач необходимо пересматривать весь бюджет. «Люди, которые писали послание, судя по всему, совершенно не понимают, как работает эта система. Они просто имеют о ней общее представление. Там ряд вещей, которые технически невыполнимы уже на уровне простых элементарных бюрократических действий. Например, требование с 1 января ввести весь пакет мер по демографии предполагает перекройку всего российского бюджета – даже вплоть до пересмотра бюджетных правил. Это может быть сделано только задним числом, непонятно в какие сроки. Скорее всего, что-то будет сделано, но совсем не то, что люди услышали», – выразил уверенность эксперт.

В то же время, как считает Кагарлицкий, политическая часть послания показывает, что его авторы, видимо, никогда не читали Конституцию. «Они куда-то страшно гонят, безумно торопятся, и самое неприятное, если говорить серьезно, мы влетели в конституционный кризис. Приоритет международного права – это и есть фундаментальная основа Конституции, это записано в основной ее части, которую нельзя менять без референдума. Президент одновременно говорит, что нельзя менять Конституцию в основных частях, и тут же предлагает изменить ее в основной части. Это говорит о том, что люди, писавшие послание, просто не читали ее», – констатировал политолог.

Во-вторых, как отметил Кагарлицкий, «говорится, что нужно провести голосование, но не референдум». «А как можно провести голосование, но не референдум, учитывая, что по Конституции, требуется проведение референдума? Они создали страшную путаницу. Все это, конечно, можно осуществить. Даже если будет нарушена Конституция, это уже никого уже не волнует, ее все равно никто не знает. Но это создает массу бюрократических проблем, в которых правительство и администрация президента рискуют запутаться. А это уже очень серьезно, потому что будет приводить к сбоям в управлении», – подчеркнул он.

Вместе с тем, с его точки зрения, предложенные меры по увеличению полномочий парламента – всего лишь фикция реальных изменений. «Казалось бы, нам предлагают меры по увеличению полномочий парламента, но, я думаю, большая часть населения не сильно волнуется по поводу полномочий Госдумы. А главное, даже несмотря на то, что это вроде прогрессивные меры, за этим не стоит реальная демократизация. Между разными институтами существующей системы происходит перераспределение полномочий, причем в основном это связано не с тем, что меняют институты, а с тем, что люди между собой по-новому будут расписывать и делить власть», – сказал Кагарлицкий.

По его оценке, сейчас институты власти «корректируются под конкретных людей и одноразовые ситуативные договоренности». «В принципе, это способ разрушения государства», – указал Кагарлицкий.

Транзит состоялся, правительство взяло контроль в свои руки

Как считает эксперт, невнятность послания – только одна часть проблемы. Согласно его версии, пока администрация президента планировала и прописывала план действий, правительственные чиновники второго плана осуществили переворот. «Транзит состоялся: власть перешла от Путина к Мишустину, от администрации президента, которую воплощает Путин, к правительству, которое воплощает Мишустин, от старой путинской гвардии к новой бюрократической команде, которая будет рулить в стране. Это очевидно – переворот состоялся и власть в России сменилась», – сказал Кагарлицкий.

Он пояснил, что речь идет о новой группировке, получившей власть, а не новой политической элите. «Мишустин представляет новую генерацию чиновников, которые выросли за последние 20 лет. Это чиновники, бюрократы и элита второго плана, которые раньше были в тени, которые не находятся под санкциями, соответственно, приемлемы для Запада. И они сейчас оттесняют старшее поколение, старую гвардию, выходят на первый план и берут все в свои руки», – отметил политолог.

По его мнению, происходящее было, так или иначе, согласовано с экс-главой правительства Дмитрием Медведевым. «Судя по всему, Медведева ввели в курс дела. По моим источникам, в подробностях в курсе были 3-4 человека. И Медведева поставили в известность, может быть, даже одним из последних. Но с ним, тем не менее, все согласовали, без него это сделать было невозможно», – считает Кагарлицкий.

По его словам, новая должность Медведева – «очень почтенная отправка в резерв». «Это все-таки его люди, по большому счету, отстранили. Они дали ему понять, как и значительной части путинской команды, что сейчас лучше будет без них», – отметил он.

Вместе с тем, как полагает Кагарлицкий, Путин в ближайшее время останется на своем посту, но без реальных рычагов управления. «Путин будет сидеть в Кремле, на троне, иногда подписывать бумаги, которые ему готовят. Представление о том, что Путин чем-то руководит и управляет, нелепо. Путин никогда не был автократом, который решает реальные вещи. Он формулировал консенсус элит. Когда консенсуса элит не стало, он зачитывал тексты, которые ему записывала администрация президента. Проблема не в том, как называется глава государства – Путин или кот Барсик – проблема в том, что раньше Путин раньше выполнял указания администрации, а теперь правительства. Это принципиальные вещи», – сказал Кагарлицкий.

Таким образом, по его оценке, в политической жизни в стране друг на друга наложилось два процесса. «Наложилось два проекта: АП, которая распланировала переходный период до 26-28 года, а может до 2040 – это было заложено в послании, и правительства. Пока одни писали послание, придумывали Конституцию, правительство подорвало все это – ушло в отставку и захватило контроль в свои руки. И теперь совсем не важно, что будет в Конституции», – сказал эксперт.

Кагарлицкий считает, что сейчас правительство будет занято не выполнением послания, а закреплением своих позиций. «Сейчас они будут расставлять своих людей на постах, будут перераспределять потоки в своих интересах, окончательно дожимать администрацию президента, лишая ее остатков влияния. Переворот состоялся, дальше будет зачистка. Путина, естественно, уберут последним», – прогнозирует политолог.

При этом он отметил, что гражданам страны не стоит ждать улучшений и изменений в лучшую сторону после такого переворота. «А для людей любой вариант плох. Пока правящий класс у власти в политическом и социальном смысле, в стране ничего хорошего все ровно не будет. Если какие-то люди, отнявшие деньги вас деньги делят добычу, так ли важно, как они поделят их между собой?» – сказал он.

«Если я правильно понимаю ситуацию, одна из задач правительства – создать предпосылки для примирения с Западом. А для этого нужны новые имена, не засвеченные», – заключил Кагарлицкий.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.01.20

Санкт-Петербург может реально стать второй столицей России. / ЧП в московском метро: прервано движение поездов из-за инцидента на станции «Войковская». / Член СПЧ: Иван Ургант заслужил уголовное дело. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»