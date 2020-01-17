Паразитирование на наследии СССР: обороноспособность России преувеличена

Состояние российского военно-промышленного комплекса во многом является наследием Советского Союза, которое стремительно разрушается в результате действий правительства РФ. Как сказал в интервью РИА «Новый День» доктор военных наук, военный эксперт Константин Сивков, заявления о том, что Россия обошла весь мир по системам вооружения, корректны лишь отчасти.

«Заявление о том, что Россия обошла весь мир по системам вооружения, корректно лишь в части отдельных направлений – а именно ракет большой дальности, гиперзвукового оружия, бронетанковой техники и средств противовоздушной обороны. По всем остальным направлениям Россия отстает от других стран мира», – подчеркнул Сивков.

При этом он отметил, что СССР по целому ряду направлений обходил весь остальной мир, современная Россия до сих пор использует именно советские разработки. «СССР имел научно-технический задел, научные школы, боевую технику, которая по значительно большему числу направлений превосходила иностранные образцы. Надо отметить, значительная часть достижений Российской Федерации – есть ни что иное как разработки СССР, которые должны были быть приняты на вооружение более 25-30 лет назад. Фактически, то, чем сегодня гордится Россия – ни что иное, как принятые с задержкой разработки СССР», – констатировал военный эксперт.

В этой связи Сивков также обратил внимание, что Советский союз имел полностью самодостаточный военно-промышленный комплекс, который позволял производить системы вооружения в полном объеме. «Сегодня РФ, к сожалению, не имеет такой возможности в связи тем, что целый ряд направлений, составляющих основу для производства боевой техники, например, микроэлектроника, в значительной степени были уничтожены в предыдущие годы», – сказал он.

Более того, как отметил эксперт, ситуация, судя по всему, будет только ухудшаться. «Опубликованный план приватизации, подписанный бывшим премьером – господином Медведевым, включает в себя приватизацию целого ряда предприятий военного значения. Это крайне негативно отразится на обороноспособности нашей страны, потому что Россия может лишиться еще некоторых направлений по обеспечению производства современной боевой техники», – подчеркнул Сивков.

Напомним, президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил о том, что шаги по укреплению национальной безопасности «были сделаны своевременно и в достаточном объеме».

«Впервые, хочу это подчеркнуть, впервые за всю историю существования ракетного ядерного оружия, включая и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем, а наоборот – другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия», – сказал он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.01.20

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