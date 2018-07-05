ЧМ-2018 не поможет: Запад продолжит «бомбить» Россию фейками

Успешное проведение чемпионата мира по футболу, который получил многочисленные позитивные отклики иностранных болельщиков даже после массированной кампании по очернению страны и первенства, не снизит число негативных фейков о России в западной прессе. Такое мнение в интервью РИА «Новый День» высказал известный политтехнолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.

Он обратил внимание, что информационная война против России продолжается, а количество фейков не зависит о того, сколько человек обладает достоверной информацией.

«Новый День»: Накануне чемпионата мира по футболу западная пресса активно публиковала множество страшилок о России, о «злобных русских» и медведях на улицах… Сейчас Интернет заполнен позитивным отзывами иностранных болельщиков о том, как в России красиво и классно. Как вы считаете, после мундиаля количество негативных фейков о нашей стране уменьшится?

Олег Матвейчев: Количество фейков не зависит о того, сколько людей обладает достоверной информацией. Дезинформацию можно проводить по-разному, а экспертов в той или иной сфере всегда чрезвычайно мало.

Буквально накануне в ленте новостей я увидел очередной фейк под заголовком «Российские чиновники украли два триллиона рублей». Два триллиона рублей – это огромная сумма, почти 15% российского бюджета, что сразу на себя обращает внимание. Если учесть, что большая часть госказны идет на зарплаты, пенсии и так далее, то нужно себе представить, что все врачи, учителя и другие бюджетники со своего заработка платят 15% откатов чиновникам, что в реальности просто невозможно. Ни один чиновник, даже самый вороватый, не сможет это реализовать на практике.

Естественно, насторожившись по поводу такой громадной суммы, посмотрел, в чем там дело. Оказывается, что Счетная палата за длительный период обнаружила нарушения финансовой документации на два триллиона рублей, и, соответственно, выписала штрафы различным ведомствам и чиновникам, которые допускали эти нарушения. Сумма штрафов составила порядка 18 млн рублей, которые госструктурам пришлось заплатить за то, что в какой-то графе чиновник поставил не ту цифру или не надлежащим образом оформил документы. В этом отношении у наших чиновников есть определенная безграмотность, поскольку существует постоянная текучка кадров, а молодые специалисты зачастую не обладают знаниями на должном уровне.

В результате получается, что типа два триллиона «похищено», а штрафы – всего на 18 млн рублей. При этом на самом деле большая сумма была возвращена в бюджет, поскольку траты были необоснованными с точки зрения Счетной палаты. Но эта новость вызвала большой ажиотаж, в соцсетях гневно комментируют «воровство» чиновников и активно распространяют этот фейк. Подобных небылиц я нахожу штук по десять в день. Такая дезинформация распространяется не только в России.

На Западе, где ничего не знают о России, такие фейки еще легче распространяются – и про «похищенные» два триллиона, и про тайгу, которая полностью вырублена китайцами. Кстати, про вырубленную тайгу – тренд последних месяцев. Приводятся даже карты с указанием территорий от Томской области до Таймыра, Байкала и Комсомольска-на-Амуре, которые якобы отданы китайцам под вырубку.

Фейков очень много, их можно бесконечно перечислять. Это оружие информационной борьбы, которое генерируется в постоянном режиме в условиях информационной войны. Нужно четко понимать, что в этой системе задействованы сотни людей, которые 24 часа в сутки сочиняют небылицы, лепят фото-жабы и тп, и еще большее количество людей это распространяют в социальных сетях. Расчет всегда делается на неспециалиста, на эмоции людей, которые не разбираются в проблеме. Поскольку неспециалистов в любом обществе большинство, в том числе на Западе – тем более по России, то естественно производители фейков будут продолжать свою работу.

Единственное оружие против фейков – это априорная уверенность в том, что мы самые лучшие – ничего плохого у нас происходить не может, а правительство никаких глупостей не совершит, ему нужно доверять – оно уж точно не дурнее любого таксиста или парикмахера, и не верить анонимным Интернет-источникам, которые распространяют всякий бред.

«Новый День»: Все-таки, согласитесь, сложно доверять нашему правительств во всем. Тем более, судя по результатам соцопросов, доверие снижается на фоне действительно непопулярных решений, того же роста цен на бензин и других проблем… Как быть с этим?

Олег Матвейчев: Для дотошных людей, которые хотят разобраться в той или иной проблеме, я специально создал канал «Уши машут ослом», где разоблачаю популярные фейки и мифы о современной России. Кроме этого, в соавторстве с Артемом Акопяном я издал книгу «Современные мифы о России»…

Если возвращаться к началу нашего разговора, самое большое количество мифов и фейков в последнее время было сконцентрировано вокруг чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России. Это делалось для того, чтобы испортить чемпионат.

При этом ударная доза фейков касалась, прежде всего, Москвы – столицы мирового футбольного первенства. Поэтому последние шесть роликов на канале «Уши машут ослом» я посвятил мифам о Москве под общим названием «Москва без мифов». Там и о типичных украинских размышлениях, что Москва – это финоугорское или даже татарское название, и о том, что в российской столице страшно ходить по улицам и так далее. Эти ролики уже набрали 365 тысяч просмотров, а всего канал получил 2 млн просмотров. Это можно назвать успехом, но в России живет 145 млн человек, и далеко не все понимают, насколько фейки заполонили информационное пространство.

Расчет наших недругов, геополитических врагов делается на невежество людей. Если человек чего-то не знает, не разбирается в проблеме, ему подсовывают яркие картинки, «показательную» бредовую статистику и пытаются сбить с толку и направить против власти.

Точно так же они поступают и по отношению к своим западным зрителям и читателям. Когда постоянно идет поток новостей – то сбитый «Боинг», то отравление Скрипалей, то мифический захват заложников в Крыму, то русские подводные лодки появились в Норвегии или наш военный самолет залетел в воздушное пространство Канады, – западный человек думает, что все это не может быть неправдой. Но каждый отдельный такой новостной сюжет является именно неправдой, это каждый раз доказывается, но в результате у человека все равно формируется негативное мнение из-за постоянного потока негативной информации о России.

Повторюсь, это является инструментом информационной войны, с этим сложно что-то поделать. Единственное противоядие против бесконечных фейков – убежденность в том, что наши всегда правы, все плохое о нашей стране – это всегда ложь. Если вы живете с таким убеждением, то фейки на вас не подействуют.

Если придерживаться другой позиции – самому решать, кто прав и неправ в той или иной ситуации, то неизбежно попадешься на удочку фейковой лжи, потому что специалистом во всем быть нельзя. Даже «Википедия» является на 75% манипуляцией и подтасовкой фактов. В этой ситуации нельзя стать справедливым судьей в каждом отдельном случае.

Еще можно задавать себе вопрос по поводу негативной информации о России: ну и что из этого? Например, написано, что чиновники украли два триллиона рублей. Что это означает? Видимо, по мысли авторов этого фейка, мне нужно встать, надеть кастрюлю на голову, свергнуть собственное правительство и дальше, судя по всему, сделать так, как на Украине. К чему нас подталкивают измышлениями о том, что русские плохие – они рабы, не могут выйти против пенсионной реформы? Все фейки имеют одну цель – сначала недоверие к правительству, потом ненависть к нему, а потом – свержение правительства. А дальше что?

«Новый День»: Тем не менее, пенсионная реформа все же вызывает резкое неприятие в российском обществе, как и другие спорные решения правительства РФ…

Олег Матвейчев: Пусть даже все негативное, что про наше правительство говорят, было бы правдой, но даже это не являлось бы оправданием для того, чтобы выходить на улицу и свергать власть.

Самый простой пример. Идет Первая мировая война, против нас Австро-Венгрия, Германия и все остальные, захватили уже западную часть Российской империи. При этом наша оппозиция занимается пропагандой против власти, пишет, что царь – дурак, министры-капиталисты и царская аристократия – воры, хлеб не могут до Петрограда довезти и так далее. Правда ли это? Да, абсолютная правда. Означает ли это, что в условиях войны мы должны свергуть царя и его правительство? Нужно ли было нам отказаться от победы в войне, после которой России досталась бы вся восточная Европа, северная часть Турции, даже если министры-капиталисты – воры? Нужно ли было свергать это правительство, погибать десяткам миллионов в братоубийственной гражданской войне, потерять половину экономики и огромные территории для того, чтобы потешить чье-то самолюбие?

В этой ситуации очевидный вывод – все революции в миллиарды раз хуже, чем самое страшное воровство всех министров и олигархов-капиталистов.

Будьте бдительны, не поддавайтесь на манипуляции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.07.18

Масштабная утечка личных данных из Google Docs подтвердила уязвимость облачных хранилищ. / Пенсионная реформа: власть снова обманула народ. / Медведев подставил «Единую Россию» пенсионной реформой. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»