В России активизировалась «шестая колонная», которая политическими диверсиями и непопулярными реформами создает условия для государственного переворота в стране. О том, почему в обществе сформировался запрос на «либерального Сталина», о чистке в «Единой России» и куда нужно уйти главе «Роснано» Анатолию Чубайсу – в интервью РИА «Новый День» сказал известный политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

РИА «Новый День»: Сергей Александрович, Вы ранее говорили, что Россия в зависимости от социальной обстановки и экономических реалий нуждается в разном стиле управления. Как считаете, какой запрос сформировался в обществе сейчас?

Сергей Марков: Россия нуждается в либеральном Сталине. Все достаточно просто. В конце 1980-х те, кто боролись против КПСС, реализовали важнейшую задачу – они принесли в страну свободу, но она имела свои крайности и повлекла хаос 90-х годов. Когда к власти пришел Владимир Путин, он реализовал другую задачу – прекратил хаос и анархию, восстановил российскую государственность, порядок и дал людям пожить по-человечески. Путинский период – период самого стремительного роста уровня жизни, за исключением только поствоенного времени, когда страна восстанавливалась после Гражданской войны и Великой Отечественной войны.

Но сейчас люди пожили спокойно, у них новые потребности, снова нужно быстрое развитие вперед, быстрая модернизация. Россия должна войти в число самых высокоразвитых стран. Должны создаваться новые отрасли, нужно восстановить российскую науку, сделать упор на медико-биологическую отрасль. Для этого, прежде всего, нужно дать молодым ученым квартиры, потому что молодой ученый не может получить квартиру, негде детей растить, они оказываются социальными лузерами и никто туда не идет. Кроме этого, нужно повышать, а не понижать роль государства в экономике.

Почему сейчас такой огромный авторитет Сталина… Думаете, потому что люди хотят репрессий? Нет, им нужен большой рывок. Наш народ устал ничего не делать. Поэтому нужен Сталин, который при этом сохранил бы свободу. Не надо никаких ГУЛАГов, никаких концлагерей, расстрелов, репрессий.

РИА «Новый День»: Официально власть сейчас декларирует именно этот самый «рывок», но на практике люди видят совершенно другую картинку – социальное государство рушится на глазах. Нет ли здесь противоречия?

Сергей Марков: Проблема в том, что сейчас Россия подвергается атаке. США и союзники хотят организовать государственный переворот, хотят свергнуть Владимира Путина, разделить Россию на несколько частей и ликвидировать ее навсегда. Они будут говорить, что сибиряки – это нерусские, что они всегда враждовали с русскими, что русские всегда угнетали сибиряков, что сибирский язык отличается от русского. Вот такой проект. На это нужно дать ответ. Но ответ на то нужно дать не военный, а с точки зрения модернизации. Страна должна жить достойно.

РИА «Новый День»: Не кажется ли Вам, что люди уже устали от историй про внешнего врага, который мешает стране? Более того, последние экономические реформы, которые пролоббировало правительство, заставляют население искать «врагов» именно в своей элите…

Сергей Марков: Сегодня рядом с президентом образовалась осиное гнездо предателей. Есть «пятая колонна» – это открытие предатели, есть «шестая колонна» – скрытые предатели, те люди, которые официально клянутся, что поддерживают его, а сами участвуют в заговоре. Они специально создают непопулярные реформы. Я уверен, что часть людей на высших должностях, главы госкорпораций, возможно, министры – часть правительства РФ – прямо связаны с иностранными спецслужбами и участвуют в этом заговоре. Цель его – создать непопулярные реформы, разгневать народ. Создана информационная машина по производству плохих новостей.

Например, многим кажется, что полгода назад одновременно с пенсионной реформой российские чиновники по совпадению начали говорить наглые ужасные вещи. Но дело в том, что они сколько раньше говорили хамский вещей, столько и сейчас говорят. «Машина» вытаскивает это все и вбрасывает в информационное пространство, чтобы возникла ненависть народа к Путину.

Сейчас по южным Курилам ведется специальная кампания, цель которой – разорвать большой договор между крымским большинством и Путиным.

Эта же «шестая колонна» парализовала «Единую Россию», парализовала Общероссийский народный фронт – там идет чистка, выкидывают всех без исключения искренних сторонников президента. Задача – чтобы там остались только так называемые бюрократические гиперлоялисты – люди, которые соглашаются сейчас совсем, но которые предадут в любой момент. А должна идти обратная чистка. Пора навести порядок и избавиться от предателей, которые работают на подготовку условий для госпереворота.

РИА «Новый День»: Есть ли предпосылки к такой чистке сегодня?

Сергей Марков: Это от Владимира Владимировича зависит. Он должен услышать, что народ говорит, что вокруг него полно предателей: «Устрой чистку как Сталин, но без репрессий».

Вот Чубайс все время говорит, что должен быть рынок, а все время работает на госдолжностях. Вот пусть идет на рынок и создает корпорацию. Все, кто выступают за уменьшение роли государства и супер-рынок- все должны пойти на рынок. Услышит Путин этот глубинный народ – мы сейчас и посмотрим.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 12.02.19

Подвело ценообразование: ФАС возбудила дело против Samsung. / Афера на полмиллиарда: подозреваемый в мошенничестве с землей отказался от показаний. / Жириновский накажет депутата Лугового за поддержку «автономного Рунета». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»