Жители Петербурга просят Путина о помощи через спутник

В поселке Ленсоветовский в Санкт-Петербурге на крыше дома появилась надпись «Путин, помоги». Доподлинно неизвестно, кто и когда обратился за помощью к главе государства. К тому же надпись сделали таким образом, что увидеть ее можно только с воздуха.

Скриншот Яндекс-карты

Обращение к президенту легко разглядеть на сервисах Google и Яндекс по координатам 59°45'24.3»N 30°28'25.4»E. Здание, на крыше которого нарисованы огромные буквы белой краской, расположено по адресу Московское шоссе, 274, это многоквартирный жилой дом.

Пока неясно, какой именно помощи жители хотят от главы государства. Однако ранее местные СМИ писали, что дом не раз затапливало во время весенних паводков.

Похожую надпись можно было увидеть на онлайн-картах в московском районе Митино. Там местные жители в 2016 году вскопали поле в виде фразы «Господи, помоги России».

Скриншот Google-карты

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 11.01.18

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