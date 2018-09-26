«Зимняя вишня»: что изменилось за полгода после трагедии?

Прошло ровно шесть месяцев с того страшного дня, когда жизнь Кемерова разделилась на до и после. Вспыхнувший в считанные минуты пожар в ТЦ «Зимняя вишня» унёс жизни более 60 человек, больше половины из которых были детьми.

Предварительное расследование ведётся до сих пор и завершится ориентировочно только 25 декабря. Обгоревшие остатки злополучного торгового комплекса навсегда исчезли, а на месте снесённого здания планируется сделать сквер памяти жертвам трагедии. Сейчас «Зимняя вишня» – черная земля за железным забором.

Фото: kuzbassmayak.ru

Масштабные проверки по всей стране выявили печальную статистику: большое количество торгово-развлекательных комплексов также могут превратиться в мемориальный пустырь. Надзорными органами было обнаружено более 280 000 серьезных нарушений пожарной безопасности.

Например, в Мурманске областная прокуратура проверила 165 объектов, на которых выявлено свыше 900 нарушений закона. По каждому из них в суд было направлено заявление о запрете эксплуатации торгового центра до полного устранения выявленных проблем.

Почти 90% проверенных объектов в Ростовской области не соответствуют требованиям пожарной безопасности. «Проверками были охвачены более 900 объектов данной категории», – сообщил заместитель полпреда президента в ЮФО Леонид Беляк. Он подчеркнул, что ситуация усугубляется отсутствием в большинстве регионов персонального спроса с руководителей уполномоченных органов за результаты борьбы с пожарами.

В Красноярском крае проинспектировано более тысячи объектов с массовым пребыванием людей, на 878 из которых обнаружены нарушения: пути эвакуации слишком узкие и захламлены, отсутствуют огнетушители, работникам не проведен инструктаж по вопросам пожарной безопасности. По итогам проверок 463 виновных лица привлечено к административной ответственности, сумма штрафов составила более 1,5 млн рублей.

Около 2000 нарушений требований пожарной безопасности обнаружила проверка МЧС в петербургских комплексах. По данным службы, 642 из них удалось устранить непосредственно в ходе проверок. Среди самых частых замечаний: неисправность систем противодымной вентиляции и бесперебойного питания, состояние противопожарных выходов. Под особым наблюдением остаются сейчас 14 объектов, состояние которых настолько плачевно, что повергло в шок даже спасателей.

«Проблемы есть практически везде. И где-то настолько грубые, что не понятно, кто им дал разрешение на эксплуатацию здания с массовым пребыванием людей. Много нарушений, которые видно, а сколько ещё недоступно! Технические помещения, помещения для персонала…» – такой вердикт вынесли специалисты после инспектирования ТВК «Гарден Сити» в Приморском районе. Вот лишь часть выявленных здесь нарушений, которые могут привести к кемеровскому сценарию: эвакуационные выходы закрыты на ключ, система вентиляции лишь частично оборудована огнезащитой, как и строительные конструкции здания, доступ к наружным патрубкам насосной станции загорожен мусорными контейнерами.

Фото: zdanie.info

На данный момент судебными решениями приостановлена эксплуатация шести петербургских торговых комплексов. Владельцам «Гарден Сити» прокуратура отвела срок до февраля на устранение всех нарушений. Однако принципиальное нежелание предпринимателей хоть что-то менять в скором времени может внести и данный торговый комплекс в «чёрный» список закрытых объектов.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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