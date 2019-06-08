ПМЭФ-2019 превратился в бесполезную тусовку: бизнес-элита и власть уходят от диалога

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) превратился в тусовку – для большинства участников главной целью на мероприятии стало «пожать руку «випам». По оценке бизнесмена и политика Александра Чухлебова, происходящее на форуме во многом стало отражением нынешних реалий в стране, когда политическая элита разрознена и пытается уйти от диалога. Такое мнение он высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Большая часть немедийных участников там оказалась для того, чтобы попасть в тусовку, сделать пару фотографий, пожать кому-то из «випов» руки и потом везде об этом упоминать», – сказал Чухлебов.

Он отметил, что в этом году участников было больше, но по «качеству» этот ПМЭФ значительно уступает предыдущим форумам. «Ещё несколько лет назад это было мероприятие совсем другого уровня. Рядовые участники до сих пор приезжают, но топовых европейских и американских политиков стало меньше – можно посмотреть на ту же панельную сессию с участием президента», – констатировал политик.

По его словам, это в значительной степени связано с ухудшением отношений между Россией и Западом – «санкциями и их последствиями». При этом он обратил внимание, что на уровне ПМЭФ-2019 сказались и внутренние проблемы страны.

«Конечно, обсуждалось то, каким будет развитие страны, в том числе, касательно органов госвласти. Очень много муссируется тема того, что элита как лебедь рак и щука мыслит в разных направлениях. Это очередной показатель того, что вопросы развития интерпретируются по-разному, и это заметно. Мы уже сегодня видим первые последствия ухода от диалога. Это, например, «майские указы» президента, которые так любят упоминать СМИ. Во многих регионах они саботируются, в других – делают вид, что их выполняют, но, тем не менее, не реализуют. Это тоже факт того, что разные люди играют на разные стороны», – сказал Чухлебов.

По его оценке, такая ситуация в очередной раз доказывает, что бизнес-элита и власть сейчас не готовы к диалогу – им нечего предложить обществу. «Это даже можно видеть по мероприятиям, которые состоялись. Если вы проанализируете повестку, заметите, что часто складывалась такая ситуация: заявлены деловые завтраки, пленарные дискуссии, даже были анонсы, которые подтверждали, что тот или иной бизнесмен или представитель органов госвласти будет участвовать, но по тем или иным причинам потом он отказывался от участия в уже подтверждённых мероприятиях», – отметил он.

Кроме того, политик отметил, что часть насущных вопросов все же обсуждалась. «Частично обсуждались предстоящие выборы губернатора Санкт-Петербурга – много вопросов к врио, много различных тем о том, кто и где может быть выдвинут, я имею в виду из тех, кто известен в медийных кругах и бизнес-госструктурах», – сказал Чухлебов.

Напомним, ПМЭФ ежегодно проводится в Санкт-Петербурге с 1997 года, с 2005 года в нем принимает участие президент РФ. Основная аудитория форума – руководители крупнейших российских и иностранных компаний, главы государств и политические лидеры, председатели правительств, вице-премьеры, министры, губернаторы. Количество участников ежегодно превышает 10 тысяч человек.

Санкт-Петербург, Мария Вяткина

Санкт-Петербург. Другие новости 07.06.19

Россию ждет трансформация системы госуправления: Путин дал поручение. / В Петербурге мать бросила в квартире пятимесячных близняшек. / Минздрав предложил блокировать сайты за антипрививочную пропаганду. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»