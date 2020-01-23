Врачи не обнаружили коронавирус у госпитализированной в Петербурге китаянки

Медики не выявили коронавирус у госпитализированной гражданки Китая, прибывшей в Северную столицу из Москвы с туристической группой.

Китаянка приехала в Петербург 20 января. Вчера вечером у нее поднялась высокая температура. Женщина обратилась в медпункт при гостинице Crowne Plaza St. Petersburg, которая расположена вблизи аэропорта Пулково. Туристку доставили в Боткинскую больницу для обследования. Экспресс-анализы показали, что она заражена гриппом А.

Накануне стало известно о госпитализации в Санкт-Петербурге россиянина, вернувшегося из Китая. Молодого мужчину отвезли в больницу с подозрением на заражение короновирусом. В итоге у него обнаружили вирус парагриппа 3 типа, передает «Росбалт» со ссылкой на медиков. Кроме того, в больницу доставили студента из КНР, который прилетел в город на прошлой неделе. У него выявлена обычная простуда.

По данным китайских властей, вирусной пневмонией, вызываемый новым типом коронавируса, на сегодняшний день в КНР заразились более 600 человек, 17 больных скончались.

Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»

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