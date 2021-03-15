российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 15 марта 2021, 15:37 мск

Новости Северо-Запад

Новости, Кратко, Популярное

В Петербурге задумали построить крупный завод по переработке пластика

В особой экономической зоне «Санкт-Петербург» рассматривается возможность строительства завода по переработке пластика. Проект намеревается реализовать Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений (КБ ВиПС). Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании, предприятие станет выпускать сырье для нефтехимической промышленности с ориентацией на экспорт.

Объем финансирования будет определен после экспертизы. В компании рассчитывают, что смогут получить средства на проектное финансирование и лизинг основного оборудования и техники. Известно, что под строительство инвестору потребуется участок площадью 1,2 га. Сдать первую очередь завода планируется к концу 2022 года.

Первый заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле администрации Санкт-Петербурга Александр Ситов рассказал, что по его данным, инвестиции в проект составят несколько миллиардов рублей.

Эксперты сдержаны в оценках перспективности проекта. Главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов напомнил, что на экономику переработки пластика сильно влияет динамика валютных курсов. Так, при росте курса доллара выгодно перерабатывать внутренние ресурсы и экспортировать, а при укреплении рубля – покупать сырье в Китае или Корее.

Санкт- Петербург, Иван Гридин

Санкт- Петербург. Другие новости 15.03.21

В Петербурге два брата заставляли пенсионеров выбрасывать деньги из окон. / Заболеваемость Covid-19 в России вновь пошла на спад. / «Серую» экономику выводят на чистую воду: налоговая служба получит расширенный доступ к банковской тайне россиян. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Экология

В Байкал продолжают сливать зловонные стоки

Суд заставил: «Норникель» выплатил рекордную компенсацию за экокатастрофу в Норильске

Экоактивисты США обвинили российских мидий в цветении Великих озер

Забота о климате будет стоить США 9,5 трлн долларов

В Хабаровском крае с рельсов сошли 10 цистерн с топливом

В ЕАЭС намерены запретить одноразовый пластик

«Зрелище удручающее»: в Дагестане устанавливают причину массовой гибели диких птиц

Планктон в океане станет менее питательным из-за изменений климата

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Центр России, Россия, Технологии, Экономика, Экология,