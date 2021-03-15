В Петербурге задумали построить крупный завод по переработке пластика

В особой экономической зоне «Санкт-Петербург» рассматривается возможность строительства завода по переработке пластика. Проект намеревается реализовать Конструкторское бюро высотных и подземных сооружений (КБ ВиПС). Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании, предприятие станет выпускать сырье для нефтехимической промышленности с ориентацией на экспорт.

Объем финансирования будет определен после экспертизы. В компании рассчитывают, что смогут получить средства на проектное финансирование и лизинг основного оборудования и техники. Известно, что под строительство инвестору потребуется участок площадью 1,2 га. Сдать первую очередь завода планируется к концу 2022 года.

Первый заместитель главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле администрации Санкт-Петербурга Александр Ситов рассказал, что по его данным, инвестиции в проект составят несколько миллиардов рублей.

Эксперты сдержаны в оценках перспективности проекта. Главный аналитик ГК «АЛОР» Алексей Антонов напомнил, что на экономику переработки пластика сильно влияет динамика валютных курсов. Так, при росте курса доллара выгодно перерабатывать внутренние ресурсы и экспортировать, а при укреплении рубля – покупать сырье в Китае или Корее.

Санкт- Петербург, Иван Гридин

Санкт- Петербург. Другие новости 15.03.21

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