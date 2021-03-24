В Санкт-Петербурге дети нашли скелет ребенка в парке

В Красносельском районе Петербурга дети обнаружили скелет ребенка. О своей находке они рассказали родителям, которые обратились в полицию.

Сообщение об обнаружении человеческих останков в Южно-Приморском парке поступило от местной жительницы. Установлено, что труп находился в 500 метрах от дома №14 по улице Маршала Захарова, пишут местные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Скелет ростом около 94 см, что позволяет предположить, что речь идет о ребенке. Пол погибшего пока не установлен.

Останки направили в морг для выяснения причины смерти. Личность погибшего устанавливается.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

Санкт-Петербург. Другие новости 24.03.21

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