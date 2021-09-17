Защита голосов степлером. Сейф-пакеты в Петербурге оказались некачественными

Наблюдатели на выборах в Петербурге активно обсуждают качество сейф-пакетов, заказанных Горизбиркомом. Защита, которую анонсировал ЦИК, явно не соответствует изделиям, которые получили участковые комиссии в Северной столице. На фото, сделанном в УИК № 2234, пакет запечатывается степлером. Причем происходит это в первой половине дня.

Впервые практика использования сейф-пакетов была применена на трехдневном голосовании по поправкам в Конституцию. Бюллетени, собранные в течение первых двух дней, должны помещаться в специальный пакет. Согласно инструкции ЦИК, делать это надлежит публично в присутствии наблюдателей. На месте запечатывания пакета расписываются все члены УИК, составляется акт, копии которого могут получить как наблюдатели, так и члены комиссии.

Сам сейф-пакет должен иметь несколько степеней защиты. Во-первых, индивидуальный номер, во-вторых, липкую ленту для запечатывания, которую невозможно отклеить паром или химическими веществами. Если просто оторвать ленту, появится надпись «Пакет вскрыт». Подобным же образом защищены боковые части пакета.

Описание степеней защиты никак не согласуется с фото, сделанном в УИК №2234. Бюллетени в сейф-пакет должны помещаться вечером, перед закрытием участковой комиссии. И уж точно не степлером должна быть гарантирована безопасность голосов избирателей.

Информация о том, что петербургские избирательные комиссии получили некачественные сейф-пакеты, появилась в Телеграм-каналах накануне первого дня голосования. Когда УИКи открылись, она получила подтверждение. В Адмиралтейский и Выборгский районы Петербурга поступили парные сейф-пакеты для хранения бюллетеней. Привезли их в обычных полиэтиленовых мешках, отдали без акта и описи. Так что установить идентичность будет сложно. Наблюдатели также отметили, что сейф-пакеты скреплены попарно. И в паре номера отличаются друг от друга только одной цифрой. Все претензии к качеству, защите, а также упаковке нужно предъявлять изготовителю – «АсПломб», офис которого находится в Петербурге на шоссе Революции.

Санкт-Петербург, Светлана Антонова

Санкт-Петербург. Другие новости 17.09.21

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