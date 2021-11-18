Экс-министру образования Архангельской области дали 5 лет «строгача» за растление детей

Октябрьский райсуд Архангельска вынес приговор бывшему и.о. министра образования Архангельской области Юрию Гнедышеву, обвиняемому в растлении детей. Экс-чиновник получил пять лишения колонии строгого режима и был взят под стражу в зале суда.

Суд признал 49-летнего Гнедышева виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних (ч. 3 ст. 135 УК РФ) и распространении порнографических материлов в интернете (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Согласно материалам суда и следствия, обвиняемый в 2019 году через созданные под вымышленными именами персональные страницы в одной из соцсетей познакомился и вел беседы сексуальной направленности с тремя девочками в возрасте от 12 до 16 лет, а также направил одной из них ссылку на видеролик, признанный порнографией.

«Приговором по совокупности преступлений ему назначено 5 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Бывший чиновник признал вину частично.

Напомним, Гнедышев был задержан в октябре прошлого года. Он занимал пост и.о. министра образования с конца августа 2020 года. До этого он был заместителем министра образования региона, ранее работал директором гимназии №14 в Северодвинске.

Архангельск, Наталья Петрова

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