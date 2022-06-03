Беглов и НЭО продолжают «разводить» крыс в петербургских дворах

При попустительстве администрации Александра Беглова «Невский экологический оператор» (НЭО), судя по жалобам петербуржцев, продолжает недобросовестно выполнять свои обязанности, в связи с чем в Петербурге увеличивается популяция переносчиков опасных инфекционных заболеваний. Антисанитария во дворах мегаполиса привлекает крыс, мышей и других вредителей. Однако, несмотря на тысячи обращений, поступивших от горожан с начала года, в Смольном по-прежнему не контролируют работу регионального «мусорного» оператора.

На портале «Наш Санкт-Петербург» на рассмотрении находятся более 700 жалоб петербуржцев на неудовлетворительное санитарное состояние придомовых контейнерных площадок. При сохранении текущего темпа устранения имеющихся недочетов эта системная проблема лишь усугубится.

По данным интерактивной карты сервиса «Наш Санкт-Петербург», наиболее сложная ситуация с несвоевременным вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) сохраняется в южных и юго-восточных районах, а также в историческом центре города. В целом обращения поступают из всех без исключения районов Северной столицы.

«Постоянно неудовлетворительное санитарное состояние контейнерной площадки. Необходимо либо увеличить объем контейнера, либо чаще вывозить мусор», – сообщил житель дома № 57, корпус 3, по Ленинскому проспекту в Красносельском районе Петербурга.

На приложенном петербуржцем фото видно, что коммунальные службы давно не наводили порядок на контейнерной площадке. Разбросанный вокруг пухто мусор ветром разносится за пределы специализированной территории.

«Стекла, мусор на контейнерной площадке. Шарики пенопласта летают по всему двору. Прошу произвести уборку, предоставить фотоотчет о проделанной работе», – потребовала петербурженка, проживающая в доме № 163, литера Б, по проспекту Народного Ополчения в Кировском районе.

Такая же антисанитария царит на контейнерной площадке вблизи дома № 3, литера А, по улице Костюшко в Московском районе Петербурга. Татьяна П. в качестве подтверждения дополнила свое обращение на портале соответствующими фотографиями.

«Мусор на контейнерной площадке на Волоколамском переулке, напротив дома 1 (между Коломенской 46 и Константина Заслонова, 9). Свалка вокруг контейнеров, мусор разлетается по двору, детской площадке и кустам», – говорится в обращении Александра Л., проживающего в МО Владимирский округ в составе Центрального района Санкт-Петербурга.

«Свалка покрышек каждый день их становится больше и больше, просьба убрать и наказать виновных в свалке. Камеры на доме висят. адрес: Полоцкая 4к1, угол дома, со стороны «малого» круга», – пожаловался житель поселка Шушары Пушкинского района Петербурга.

Обращения схожего содержания продолжают ежедневно поступать от петербуржцев, но команда «эффективных» управленцев губернатора Беглова не торопится решать проблему. Без надлежащего контроля ответственная за вывоз и утилизацию ТКО организация НЭО на протяжении последних пяти месяцев не выполняет свои обязанности. Более того, региональный оператор всячески пытается уйти от ответственности за несвоевременный забор мусора. Так, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области ранее зарегистрировал 141 заявление «Невского экологического оператора», обжалующего привлечение к административной ответственности.

Мусорная реформа начала действовать в Северной столице с 1-го января 2022 года. У Смольного было три дополнительных года на подготовку проекта, но некомпетентным бегловским чиновникам не удалось разработать эффективную концепцию по обращению с ТКО и обеспечить соответствующую инфраструктуру для ее реализации. Антисанитария на контейнерных площадках стала одним из главных факторов роста популяции грызунов, на что обратила внимание глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова, призвав горадминистрацию заняться решением данного серьезного вопроса, но, судя по количеству жалоб на портале, никакого сдвига в этом направлении не произошло.

В конце мая ряд СМИ сообщили, что в Выборгском районе Санкт-Петербурга крыса покусала ребенка на детской площадке. Администрация Telegram-канала «Дежурный по Питеру» указала на опасность заражения юного петербуржца. Горожане в соцсетях раскритиковали губернатора Александра Беглова за наплевательское отношение к проблеме и игнорирование продолжающегося мусорного коллапса в мегаполисе.

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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