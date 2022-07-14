Россия обязана победить в нынешнем противостоянии с Западом. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин в комментарии для издания «Петербург Ньюс».

Социолог и глава ФЗНЦ Максим Шугалей подчеркнул необходимость перевести экономику, общественную жизнь и промышленность в режим мобилизации. Это будет способствовать скорейшей победе России в специальной военной операции на территории Украины, уверен он.

Пригожин согласился с социологом, напомним о том, с чего началась спецоперация. Он также подчеркнул тот факт, что Россия старалась наказать виновных в многочисленных убийствах русских в Донбассе. Ответ предпринимателя опубликован на официальной странице компании «Конкорд»:

«Россия начала спецоперацию на Украине, чтобы наказать тех, кто убивал русских в течение 8 лет и для защиты населения Донбасса. Но коллективный Запад под руководством США и Евросоюза объявил России войну», – подчеркнул Пригожин.

Предприниматель уверен: историческая задача страны заключается в том, чтобы победить в противостоянии с «западной коалицией».

Санкт-Петербург, Екатерина Попова

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