«Моя прелесть». Сечин журналистам про мигалку: она моя и отстаньте!

Публикации за 25.01.17

Глава «Роснефти» Игорь Сечин буквально взмолился журналистам «Дождя», задававшим вопросы о законности спецсигналов на его авто. «Отстаньте, пожалуйста, от меня. Вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет... А объяснять я вам не могу, и не буду, и не обязан этого делать. Давайте оставим это без комментариев» – приводит интернет-телеканал комментарий главы госкорпорации.

При дальнейших попытках корреспондента Дождя задать вопрос, глава «Роснефти» призвал: «Успокойтесь, проявляйте какую-то сдержанность».

О том, что Сечин ездит на автомобиле с мигалкой, на прошлой неделе рассказали оппозиционерам журналисты из кремлевского пула. Речь шла о том, что свидетели видели главу «Роснефти» в автомобиле Mercedes с номером Е939КХ77. Также была замечена машина сопровождения.

До 2012 года Сечин имел право на мигалку как вице-премьер. Теперь, утверждают СМИ, Сечин оказался единственным главой госкомпании, который продолжает ездить на автомобиле с мигалкой.

Когда журналисты «Дождя» решили проверить информацию о мигалке и задали вопрос о законности использования спецсигналов пресс-секретарю и вице-президенту «Роснефти» Михаилу Леонтьеву, то получили ответ с пожеланием отправиться в дальний путь: «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Примите уверения в нашем неизменном почтении».

Мсоква, Алексей Усов

Мсоква. Другие новости 25.01.17

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