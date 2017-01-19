Мигалка и ж*па как атрибуты власти / Ответ «Роснефти» на вопрос о спецсигналах Сечина стал символом взаимодействия власти и общества

Публикации за 19.01.17

Ответ вице-президента и пресс-секретаря «Роснефти» Михаила Леонтьева журналистам на вопрос о мигалке Игоря Сечина: «Пройдите, пожалуйста, в жопу. Прижмите уверения в нашем неизменном почтении» – стал, по мнению части российских политиков и журналистов, идеальной формулой, описывающей отношения власти и СМИ.

О том, что Сечин ездит на автомобиле с мигалкой, в инстаграме рассказала журналист Life Анастасия Кашеварова. Другой корреспондент Life, входящий в кремлевский пул, Александр Юнашев сказал «Дождю», что несколько раз видел, как Сечин водил автомобиль Mercedes с номером Е939КХ77, фото которого опубликовала Кашеварова. При этом глава «Роснефти» ездит с машиной сопровождения. До 2012 года Сечин имел право на мигалку как вице-премьер. Теперь, утверждают СМИ, Сечин оказался единственным главой госкомпании, который продолжает ездить на автомобиле с мигалкой. Журналисты телеканала «Дождь» решили проверить эту информацию. Известие о том, что глава «Роснефти» пользуется спецсигналами и автомобилем сопровождения, подтвердили два собеседника в окружении Сечина и один федеральный чиновник. После этого журналистка интернет-телеканала обратилась к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву с вопросом о законности мигалки. И получила вышеприведенный ответ с пожеланием отправиться в дальний путь, что мгновенно разлетелся по медиасреде, вызвав множество комментариев и пародий.

«Леонтьев, конечно, «оракул наших дней». Отлил в гранит то, что никак не отваживалась сформулировать все его многочисленные госколлеги. На этом можно, пожалуй, опустить занавес над трагедией «Российские СМИ в эпоху Владимира Путина» – заметил в Facebook политик Дмитрий Гудков.

Журналист «Эха Москвы» Александр Плющев в утреннем эфире вместе с Татьяной Фельгенгауэр радостно подхватили вульгаризм от вице-президента «Роснефти» и стали транслировать экспромты от слушателей:

«Выезжаю лихо на дорогу,

и мигалка ярко так блестит.

Ночь тиха. Пройдите вы все в жопу,

Как вам Миша верно говорит»

«Служил я на первом канале,

В Роснефти служу я … звездой,

Ответ всякой пишущей швали

Обязан давать непростой.

Ну что навалились все скопом?

Простите за грубую лесть,

Пррройдите, пожалуйста, в жопу,

Ведь в жопе прекрасней, чем здесь».

Тем временем федеральные чиновники пояснили журналистам, что глава «Роснефти» может передвигаться на автомобиле с мигалкой, но если ему его предоставила не госкомпания, а ведомство, имеющее такое право – Федеральная служба охраны. Пресс-служба ФСО отказалась комментировать появившуюся информацию о мигалках, установленных на машине главы «Роснефти» Игоря Сечина. В ведомстве отметили, что установка спецсигналов не входит в его сферу ответственности, уточняет РИАН. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев все же пояснил, что Сечин имеет право на машину со спецсигналом, поскольку является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК, то есть является высокоранговым чиновником. Впрочем, оппозиционеров из «Яблока» этот ответ также не удовлетворил: они заметили, что последнее заседание этой комиссии было в октябре 2015 года. В связи с этим «яблочники» направили запросы в приемные президента и правительства, а также в прокуратуру, сообщил «Эху Москвы» юрист этой партии Алексей Карнаухов.

В Кремле не стали комментировать сообщения СМИ о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин ездит на автомобиле со спецсигналом. «Это не наш вопрос, я не обладаю такой информацией, не знаю», – приводит ответ Дмитрия Пескова «Росбалт».

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 19.01.17

В Москве задержан криминальный авторитет Ахмед Сутулый. / Жители Симферополя возмущены уплотнительной застройкой. Власти уверяют: «По-другому не будет!». / Блогера Соколовского отправили в СИЗО до 22 февраля (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»