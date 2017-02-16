Путин: НАТО провоцирует и стремится втянуть нас в конфронтацию / «Нужно налаживать диалог»

Публикации за 16.02.17

Президент России Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии ФСБ, посвящённом итогам деятельности ведомства за прошедший период и приоритетным задачам в области обеспечения национальной безопасности на перспективу, сообщает пресс-служба Кремля.

Обращаясь к участникам заседания, глава государства отметил, что военно-политическое и экономическое соперничество между глобальными и региональными центрами влияния, отдельными государствами усилилось. «В ряде стран Ближнего Востока, Азии, Африки продолжаются кровавые конфликты. В них активно участвуют международные террористические группировки, а фактически – террористические армии, получающие скрытую, а то и явную поддержку со стороны некоторых государств», – сказал президент.

Он напомнил, что на прошлогоднем саммите НАТО впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для Альянса, а её сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. «С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ входящих в него ведущих государств. Нас постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию. Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России», – отметил Путин.

Он не обошел вниманием и положение дел в соседнем, когда-то дружественном государстве – Украине: «Мы видим и серьёзное обострение ситуации на юго-востоке Украины в последнее время. Цель этого обострения очевидна – сорвать минские соглашения. Сегодняшние власти на Украине явно не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение. Более того, открыто говорят и об организации диверсионно-террористической, подрывной работы, в том числе и в России. Нас это не может не беспокоить».

Президент России подчеркнул, в связи с этим от специальных и силовых структур России, прежде всего от Федеральной службы безопасности, требуется особое внимание и концентрация сил, в первую очередь – в борьбе с терроризмом. Владимир Путин призвал восстанавливать диалог со спецслужбами Соединённых Штатов Америки, других стран – членов НАТО, особенно на поприще антитеррора.

Он отметил, что сегодня повышенные требования предъявляются и к органам контрразведки. «По оперативным данным видно, что активность зарубежных спецслужб в России не снижается. В прошлом году пресечена деятельность 53 кадровых сотрудников и 386 агентов иностранных спецслужб. Важно нейтрализовать попытки иностранных спецслужб получить доступ к закрытым сведениям, прежде всего в области военно-технического потенциала нашей страны. На повестке дня – совершенствование системы защиты сведений, составляющих государственную тайну, особенно в условиях перехода ведомств на электронный документооборот. Отмечу, что количество компьютерных атак на официальные государственные информресурсы в прошлом году – по сравнению с 2015-м – выросло в три раза. В этой связи нужно развивать ведомственные сегменты Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы», – потребовал глава государства.

Владимир Путин обратил внимание участников заседания на то, что сейчас общество ждёт большей результативности в обеспечении экономической безопасности и борьбе с коррупцией. «Особенно тщательно прошу следить за средствами, выделяемыми на гособоронзаказ (я об этом уже неоднократно говорил), на важнейшие инфраструктурные проекты, на подготовку крупных международных мероприятий, а также на реализацию федеральных целевых и социально значимых программ. К сожалению, фактов хищения и нецелевого расходования государственных средств здесь по-прежнему много», – посетовал президент.

Москва, Иван Гридин

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