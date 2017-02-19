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Политика

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Публикации за 19.02.17

Сенатор США заявил о новых антироссийских санкциях
Крис Мерфи, фото: redstate.com

Сенатор США заявил о новых антироссийских санкциях

Сенатор Крис Мерфи в ходе своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возможности введения дополнительных ограничительных мер в отношении России. Поводом для новых санкций станут итоги расследования о «вмешательстве» в президентские выборы, к которому, по мнению американских властей, причастна Москва.

Американский сенатор отметил, что речь идет о совершенно новых санкциях, помимо тех, которые ранее ввела администрация экс-президента США Барака Обамы. Мерфи уточнил, что расследование о «вмешательстве» в выборы проводит конгресс, по его итогам будет принято решение о новых ограничительных мерах. «Возможно введение санкций помимо тех, которые были наложены еще Обамой», – цитирует американского политика РИА «Новости».

Напомним, Белый дом неоднократно обвинял Россию в кибератаках, которые, как считает Вашингтон, повлияли на выборы президента США. Однако дальше громких заявлений дело не пошло, американские спецслужбы не смогли предоставить доказательств причастности Москвы. В свою очередь Россия неоднократно отрицала подобные обвинения, называя их «нелепыми» и «мифическими».

Мюнхен, Зоя Осколкова

Мюнхен. Другие новости 19.02.17

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