Экономия по-грузински: республика отказывается от Су-25 в пользу беспилотников

Публикации за 01.03.17

Грузинские вооруженные силы отказываются от использования штурмовиков Су-25 и переходят на беспилотники. В республиканском Генштабе объяснили это соображениями экономии, отсутствием доступа к российским запчастям и общей бессмысленностью для Грузии использовать штурмовики как в случае конфликта с РФ, так и при «малых войнах» местного значения.

Первая проблема, с которой столкнулись грузинские военные при обслуживании Су-25, было отсутствия доступа к запчастям. «Главный рынок комплектующих для этих самолетов – Россия, то есть доступа к ним нет», – приводит «Грузия Online» выдержки из интервью, которое начальник республиканского генштаба Владимир Чачибая дал журналу «Арсенали». Проблему с запчастями в Грузии после войны с Россией решали оригинально: покупали по остаточной стоимости в Болгарии выработавшие ресурс самолеты Су-25К и добывали из них нужные комплектующие.

Эксплуатация и обслуживание парка «Сушек» оказалось слишком дорогим делом для грузинских ВВС. Состоявшие на вооружении в армии Грузии Су-25 почти все время оставались на земле. «В последнее время полеты выполнял разве что один самолет... Мы хранили аппараты, которые не использовали. На это тратились большие суммы из бюджета» – пожаловался грузинский генерал.

В итоге грузинский генералитет пришел к выводам, что им не нужны не только Су-25, но и пилотируемая штурмовая авиация в принципе. В условиях данного ТВД грузинским ВВС достаточно беспилотников и вертолетов.

«Мы знаем, что в случае агрессии России шансов у нашей авиации нет – с учетом продвинутого расположения средств ПВО России на территориях Абхазии и Самачабло будет достаточно 10 минут, чтобы после взлета сбить любой наш летательный аппарат. Также и в случае неконвенциальной угрозы нам не понадобится Су-25. Мы акцент сделаем на БПЛ, которые имеют многие назначения», – пояснил генерал.

Самолеты Су-25 долгое время были основой ударной авиации ВВС Грузии. Семь машин были получены в 1992 году с Тбилисского авиазавода (единственного в СССР, выпускавшего самолеты этого типа), и еще 12 в начале 2000-х годов куплены в Чехии. Некоторые самолеты были модернизированы по проекту Су-25КМ израильской фирмой Elbit, напоминает Lenta.ru.

Часть бортов была перепродана в Азербайджан, а две или три машины потеряны во время Пятидневной войны 2008 года. С 2010 года в Грузии упразднены ВВС как отдельный вид вооруженных сил, а имевшаяся авиация передана в состав сухопутных войск. Имеющаяся там авиабригада включает эскадрилью самолетов Су-25, Су-25КМ и Су-25УБ списочной численностью 12 машин.

Тбилиси, Алексей Усов

Тбилиси. Другие новости 01.03.17

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