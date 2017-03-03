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Политика

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Публикации за 03.03.17

В Кремле рассказали о возможности признания ДНР и ЛНР / «Всё зависит от президента РФ»
фото inredyn.ru

В Кремле рассказали о возможности признания ДНР и ЛНР «Всё зависит от президента РФ»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможность признания самопровозглашенных республик Донбасса. Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, представитель Кремля отметил, что это зависит от главы государства Владимира Путина.

«Могу сказать одно: по конституции внешняя политика РФ определяется главой государства, а именно президентом РФ», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании документов жителей ДНР и ЛНР действительными на территории Российской Федерации по гуманитарным соображениям. Решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права», говорится в документе.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 03.03.17

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