«Собянина под снос»: в Москве проходит очередной митинг против реновации (ФОТО)

Публикации за 28.05.17

На юге-западе Москвы проходит согласованная акция против программы реновации жилья, организаторами которой выступили партии «ПАРНАС», «Яблоко», «Демократический выбор» и правозащитники. Противники сноса пятиэтажных домов в российской столице прошли шествием по улице Вавилова, после чего на площадке у дома №46 начался митинг «Против градостроительного произвола».

Организаторы протестной акции раздают пришедшим листовки с требованиями к городским властям не принимать законопроект о реновации, передает телеканал «Дождь». Люди пришли на митинг с многочисленными плакатами и растяжками о несогласии с политикой властей столицы. Участники скандируют лозунги «Собянина под снос», «Город для людей», «Сносу нет».

На начавшемся митинге выступили председатель «Яблока» Эмилия Слабунова, представитель Комитета протестных действий Александр Рыклин, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, а также муниципальные депутаты и активисты, сообщает РБК. Они потребовали отставки Собянина и отмены «антинародных законов».

«Небольшой части населения бросили кость, но главные принципы – «строю где хочу» и «как хочу» – сохранились в поправках (к законопроекту о реновации, подготовленных правительством и депутатами Госдумы – прим. ред.). Поэтому мы будет продолжать протестовать», – заявил один из организаторов митинга Сергей Митрохин.

По данным «Белого счетчика», к 16:00 на акции протеста собрались 4,9 тыс. человек. В то же время по оценкам полиции в мероприятии участвует около 3 тыс. человек. Организаторы акции заявили – до 10 тыс. участников. Перед началом акции полиция изъяла у участников протеста баннеры с упоминанием президента Владимира Путина и мэра Сергея Собянина, сообщил один из организаторов акции Сергей Давидис в своем твиттере. По его словам, полицейские разрешили оставить только плакат «Собянина в отставку».

Напомним, 14 мая на проспекте Сахарова прошел митинг против сноса пятиэтажек, инициированный муниципальными депутатами и гражданскими активистами. Акция протеста собрала порядка 20 тыс. горожан, требующих отмены законопроекта о реновации.

Накануне на Суворовской площади в Москве также состоялся согласованный митинг «За права москвичей». По оценкам организаторов, на акцию пришли около 3 тыс. человек. Согласно данным МВД, в митинге участвовали около тысячи человек. Как сообщал «Новый День», участники акции обвинили столичные власти в содействии бизнес-интересам узкого круга людей. Как заявили протестующие, чиновники из года в год раздражают расширением зоны платных парковок, сносом гаражей и реконструкцией – все перерывают, меняют «то зимнюю на летнюю плитку, то наоборот», а под видом реновации навязывают «программу массового сноса пригодного для жизни жилья» за счет всей остальной России.

Москва, Светлана Петрова

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