Путин: Мы включили мозги благодаря санкциям «Не было бы Крыма – на Западе придумали бы что-то еще»

Западные санкции отразились на российской экономике, но не значительно. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время «прямой линии» с жителями страны. Он отметил, что Россия всегда жила под санкциями, как только начинала подниматься с колен. «Не было бы Крыма – придумали бы что-то еще для сдерживания России», – сказал глава государства. В целом Россия потеряла от санкций $50-52 млрд, а те, кто их ввели, – $100 млрд, добавил он.

По словам Путина, одобренный накануне сенатом США законопроект о расширении антироссийских санкций не является чем-то «экстраординарным». Ограничения вводятся «на голом месте», заявил президент.

Путин также отметил, что «санкции, безусловно, отразились на российской экономике, но не кардинально». На отечественную экономику больше повлияла внешнеэкономическая конъюнктура: снижение цен на традиционные товары российского экспорта, такие как нефть, указал он.

В то же время, по словам президента, санкции имеют и плюсы: «Мы включили мозги, таланты, сосредоточили ресурсы на определенных направлениях». «Начало расти производство в радиоэлектронике, авиастроении, ракетной области, фармацевтике, тяжелом машиностроении, сельском хозяйстве. Россия стала лидером по экспорту зерна. В разы сократились закупки по мясу свинины и мясу птицы», – сказал глава государства.

Путин также отметил, что если США и Европа отменят антироссийские санкции, то Россия снимет свои, «иначе у нас возникнут проблемы в рамках ВТО». «Мы должны к тому времени стать конкурентоспособными», – сказал Путин.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 15.06.17

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