Путин: Демонизация Сталина со стороны США – атака на Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что у него сложное отношение к деятельности Иосифа Сталина. Об этом он рассказал в ходе очередного фильма режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», который вышел в эфир на телеканале Showtime в четверг, 15 июня.

«Это (Сталин – прим. ред.) сложная фигура. Сталин был продуктом своей эпохи. Можно сколько угодно его демонизировать и сколько угодно, с другой стороны, говорить о его заслугах в победе над нацизмом. Мне кажется, что излишняя демонизация Сталина – это один из путей атаки на Советский Союз и Россию. Показать, что сегодняшняя Россия несет на себе какие-то родимые пятна сталинизма. Мы все несем на себе какие-то родимые пятна. Ну и что?» – сказал Путин.

Российский лидер также отметил, что к таким историческим деятелям, как, например, Оливер Кромвель и Наполеон Бонапарт нельзя относиться однозначно. «Известный деятель прошлого Уинстон Черчилль был ярым антисоветчиком, но когда началась Вторая мировая война, он был горячим сторонником сотрудничества с Советским Союзом, а Сталина называл великим полководцем и революционером. После Второй мировой войны, как известно, именно Черчилль был инициатором холодной войны».

«А когда Советский Союз испытал первую атомную бомбу, не кто иной, как Уинстон Черчилль заявил о необходимости сосуществования двух систем. Вот он был очень гибкий человек. Но, я думаю, что в душе его отношение к Сталину не менялось никогда», – полагает Путин.

В ночь на 16 июня в эфир американского телеканала Showtime вышла четвертая часть фильма «Интервью с Путиным» (The Putin Interviews). В России картину покажет Первый канал. Кинолента, в которой четыре серии, будет транслироваться с 19 по 22 июня.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.06.17

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