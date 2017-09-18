В Грузии рассказали о «плане ЦРУ» сорвать ЧМ-2018 с помощью Саакашвили. «Грузинский украинец – не угроза для РФ», – ответили в Госдуме

Экс-спикер парламента Грузии, лидер партии «Демократическое движение – Единая Грузия» Нино Бурджанадзе рассказала о «плане ЦРУ» лишить Россию права проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, в котором, по ее утверждению, будет задействован бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Об этом она сообщила в интервью «Независимой газете». Кроме того, по мнению Бурджанадзе, с помощью Саакашвили американские спецслужбы также собираются оказать влияние на выборы президента России.

Бывший спикер грузинского парламента уточнила, что цели, поставленные в «плане ЦРУ», должны быть достигнуты за счет создания «тяжелых проблем» для России на Украине, в Молдавии и Грузии.

«Саакашвили является звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ. Цель проекта – создать России серьезные проблемы в 2018 году, который важен для России двумя крупнейшими событиями. Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ. И этим силам нужно сделать так, чтобы в Украине, Молдове, возможно, в Грузии у России возникли тяжелые проблемы», – заявила она, указав, что «Саакашвили – отличный кандидат для исполнения такого плана».

При этом, по словам Бурджанадзе, «сам Саакашвили… прекрасно понимает, что ему надо идти до конца». «Он добился того, что его показывают по всем телеканалам если не всего мира, то России. Не мое право советовать, но мне кажется, это неправильно: подобный подход только повышает его популярность, а он сам будет работать против Путина, против России», – добавила она.

При этом политик не пояснила, откуда у нее данная информация, и не привела никаких доказательств ее подлинности.

Ранее Бурджанадзе возложила на Саакашвили ответственность за развязывание войны в Южной Осетии в августе 2008 года. Она также заявляла, что за экс-президентом Грузии видны «уши ЦРУ», и называла ошибкой решение украинского президента Петра Порошенко о предоставлении Саакашвили гражданства.

На заявление грузинского политика отреагировали в России. По словам зампреда комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, он не видит в Саакашвили угрозу для РФ. Кроме этого, указал парламентарий, Саакашвили не в состоянии повлиять на выборы президента страны.

«Для нас мы понимаем, что никакого влияния не оказывает ни на какую-то политическую, ни на какие-то экономические интересы, позиции нашей страны. Во-первых, роль и предназначение этого человека абсолютно понятна – это провокатор. Не больше того, ничего другого за ним нет, – заявил парламентарий, чьи слова приводит «Рен ТВ».– Все, что он пытается делать, это дестабилизировать обстановку на Украине».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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