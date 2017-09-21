Бывший шпион Германии станет послом Евросоюза в России c 1 октября

Маркус Эдерер, ранее возглавлявший департамент политической и экономической разведки Федеральной разведывательной службы Германии (БНД), станет послом ЕС в России с 1 октября. Об этом сообщил временный поверенный Свен-Олов Карлссон.

«Мы ожидаем прибытия нового посла в скором времени. С октября у нас будет новый посол ЕС (…). Это будет мистер Маркус Эдерер, он статс-секретарь МИД ФРГ, он был назначен, получил согласие от российской стороны, так что ожидается, что он приступит к своим обязанностям в октябре», – цитирует Карлссона РИА «Новости».

Стоит отметить, что новый посол ЕС Маркус Эдерер работает в международной дипломатии с 1988 года. За свою карьеру он служил в Канаде и России, а также возглавлял дипмиссии Евросоюза в Китае и Монголии.

С 2002 по 2005 год Эдерер был главой департамента политической и экономической разведки Федеральной разведывательной службы Германии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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