Коммунист сменил коммуниста: в Орловской области новый губернатор

Орловская область обрела нового губернатора. Президент РФ Владимир Путина подписал указ об отставке главы региона коммуниста Вадима Потомского по собственному желанию. Экс-губернатор назначен заместителем полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) по вопросам экологии.

Потомского, не доработавшего свой первый срок, сменил коммунист – руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме, секретарь ЦК 38-летний Андрей Клычков. Депутат назначен врио главы региона до вступления в должность лица, избранного губернатором Орловской области, говорится в указе главы государства.

Вадим Потомский руководил Орловщиной с 2014 года. Отметим, что в октябре прошлого в области открыли первый в России памятник Ивану Грозному. В официальной церемонии его открытия участвовал и Потомский.

Решение в Кремле по Клычкову было принято в течение последних трех дней по предложению лидера коммуниста Геннадия Зюганова, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в КПРФ. «Аргументация для таких случаев была стандартная: профессионал, наблюдали за ним давно, молодой», – сказал собеседник издания.

«Я не эмигрирую и не расцениваю это как ссылку, до Орла 300 км – прокомментировал «Ъ» свое новое назначение Клычков. – С одной стороны, это вызов, с которым нужно справиться: нужно оправдать доверие партии и руководства страны».

По мнению политолога Владимира Слатинова, работа в регионе – это «вызов для Клычкова». «Не имея серьезного управленческого опыта, он приезжает в глубоко депрессивный регион с заведомо враждебной местной элитой. Ему необходимо будет создавать при этом общую коалицию именно из орловских для того, чтобы добиться успехов», – рассуждает эксперт.

Напомним, с конца сентября в России сменились главы Нижегородской и Самарской областей, Красноярского и Приморского краев, Дагестана и Ненецкого автономного округа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.10.17

США обеспокоились планами Эр-Рияда купить российские системы С-400. / Желающие гастролировать на Украине российские артисты должны будут раскрыться перед СБУ. / После встречи Путина и короля Саудовской Аравии подорожала нефть. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»