На протестных акциях 7 октября задержаны около 300 человек

В ходе митингов в поддержку Алексея Навального были задержаны 290 человек в 26 городах России. Практически всех задержанных отпустили без составления протокола, некоторым назначили штрафы за различные мелкие нарушения.

Список участников акции в поддержку оппозиционера, которых доставили в правоохранительные органы, опубликовал портал «ОВД-Инфо». Так в Брянске были задержаны 7 человек, в Волгограде – 2, в Екатеринбурге – 14 человек, в Ижевске – 10. Некоторых отпустили без оформления протоколов, только взяли объяснения, части демонстрантов выписали документы о нарушении по 19.3 ч.1, 20.2 ч.5.

В Йошкар-Оле задержали одного человека, в Калининграде – 5, в Краснодаре в отделение полиции отправили 21 митингующего, на некоторых из которых составили протоколы о нарушении 20.2 ч.5. В Липецке задержаны 26 человек, двое из них – координатор штаба Навального и его помощник.

В Мурманске Виолетта Грудина, координатор штаба Навального, и еще два человека были задержаны с воздушными шарами. В Нижнем Тагиле задержали 9 человек, в Перми – одного, в Пскове – 5 человек, в Ростове-на-Дону – троих, в Самаре – 8.

В Саратове, Сочи, Ставрополе, Твери и Туле в общей сложности задержали во время митингов 31 человек, четверых в Тюмени, шестерых в Южно-Сахалинске, шестерых в Якутске и 57 человек в Ярославле. В основном всех отпустили без составления протокола, некоторым выписали штраф за курение в общественных местах.

В Санкт-Петербурге, по информации портала, оказалось наибольшее число задержанных. В отделения полиции доставили 68 сторонников Навального. В Москве сообщается о задержании 26 человек. Силовики вытеснили демонстрантов с Манежной площади, митингующие переместились к Чистым прудам, однако и там им не дали продолжить акцию. Кроме того, нескольких задержали у метро Китай-город.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.10.17

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