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Политика

Путин нашел нового губернатора Ивановской области в МЭР

Путин нашел нового губернатора Ивановской области в МЭР
Станислав Воскресенский, фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона заместителя министра экономического развития РФ Станислава Воскресенского. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте Кремля. Из документа следует, что Коньков покинул свою должность по собственному желанию.

Сегодня Владимир Путин провел в Кремле рабочую встречу со Станиславом Воскресенским, в ходе которой сообщил о своем кадровом решении.

Отметим, Павел Коньков возглавил Ивановскую область 16 октября 2013 года, после того как был назначен врио главы региона. В сентябре 2014 года он был избран губернатором области.

Ранее СМИ называли Ивановскую область в числе регионов, в котором может смениться губернатор.

Коньков стал десятым губернатором, покинувшим свой пост с конца сентября. Ранее сменились главы Омской, Новосибирской, Орловской, Нижегородской и Самарской областей, Красноярского и Приморского краев, Дагестана и Ненецкого автономного округа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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