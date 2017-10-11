Среда, 11 октября 2017, 14:29 мск

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Политика

Названы три кандидата на замену Медведеву после выборов президента, среди них – женщина

Названы три кандидата на замену Медведеву после выборов президента, среди них – женщина
Фото: пресс-служба Кремля

Bloomberg перечислил кандидатов на пост премьер-министра России после президентских выборов 2018 года. Агентство не сомневается в победе действующего главы государства Владимира Путина, и отмечает, что сделанный президентом выбор укажет на того, кто, по его мнению, должен будет стать его преемником, говорится в статье . Отметим, что Путин до сих пор не объявил о своем решении относительно участия в выборах главы государства.

По данным источников агентства, во властных кругах в последнее время активизировались лоббисты, выступающие за замену Дмитрия Медведева на посту главы правительства РФ. Отмечается, что новым премьер-министром хотят видеть более сильного управленца, который смог бы оживить «захлебывающуюся экономику страны». В числе возможных кандидатов на пост главы правительства России источники Bloomberg называют главу Центробанка Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.

В то же время, по сведениям источников во властных верхах, представители крупного бизнеса и их союзники в правительстве уже начали изучение возможных кандидатов на участие в президентских выборах 2024 года.

Агентство отмечает, что все 17 лет, пока Путин был у власти, он сталкивал интересы различных политических групп во власти, в том числе «силовиков», которые выступают за экономический национализм, и сторонников ослабления контроля государства за экономикой вроде Медведева и его давнего соратника – экс-главу Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Сейчас позиции силовиков сильней. Пока непонятно, хочет ли Путин продолжить этот тренд, полагает агентство. По словам источников Bloomberg, все ждут итогов суда над Улюкаевым в надежде, что вердикт укажет на возможные планы президента, пишут

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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