Собянин готов баллотироваться в мэры Москвы на новый срок

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин готов баллотироваться в градоначальники на новый срок. Об этом он заявил в интервью газете «Ведомости».

«С большой долей вероятности можно сказать, что да, хотя нужно еще дождаться объявления о начале избирательной кампании», – сказал Собянин, подчеркнув, что считает своей обязанностью «закончить те реформы, которые идут в городе».

Мэр при этом отказался комментировать слухи о своем возможном назначении главой правительства России. «Во-первых, слухи я никогда не обсуждаю. Во-вторых, вы, наверное, и сами хорошо знаете, что, если появляются такого рода слухи – значит, этого почти со 100% вероятностью не произойдет»,– заявил Собянин. Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники в Кремле, что Собянин является одним из возможных кандидатов на пост премьер-министра.

Выборы мэра столицы пройдут в сентябре 2018 года. Как отмечает газета, о желании участвовать в выборах уже заявляли бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского «Яблока» Сергей Митрохин и депутат Мосгордумы от КПРФ Андрей Клычков, однако его недавно назначили губернатором Орловской области.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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